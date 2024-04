WhatsApp corrige el error que impedía a los usuarios de Android compartir vídeos

En su última actualización, la app de mensajería propiedad de Meta, WhatsApp ha corregido una serie de errores en su versión para Android que hasta ahora impedía a los usuarios compartir archivos de vídeo con otras personas, ya fuera en conversaciones individuales, a través de grupos o en Estados.

Ha sido gracias a los probadores de la versión beta de la app para Android que se ha detectado un fallo en el envío de vídeos donde se mostraba una notificación cuando intentaban compartir uno de estos archivos multimedia.

"No se puede enviar este vídeo. Elige un vídeo diferente y prueba de nuevo", se podía leer en esta advertencia, que únicamente introducía el botón 'OK' para eliminarla de la pantalla, tal y como recoge WABetaInfo.

Al parecer no se trataba de un error puntual, sino que en esta versión para Android (v2.24.9.33) no era posible compartir vídeos ni con otros contactos a través de conversaciones individuales, en grupos ni tampoco era posible hacerlo en la pestaña de Estados.

La corrección de este error ha llegado con la última actualización beta de WhatsApp para Android (v2.24.10.3), que se puede descargar desde Google Play Store y que permite a los usuarios compartir vídeos sin problemas.

Por ello, todos aquellos usuarios que hubieran descargado esta versión y que intentaron solucionar el problema (sin éxito) reiniciando sus dispositivos, tendrán que descargar la nueva actualización para poder enviar vídeos.

Como es habitual, WhatsApp trabaja constantemente en introducir nuevas herramientas y funciones para mejorar la experiencia de los usuarios como, por ejemplo, una de las más recientes es la nueva doble fecha, que te contamos para qué servía la semana pasada.