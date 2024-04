Para qué sirve el nuevo botón con doble fecha de WhatsApp

WhatsApp es la app de mensajería instantánea número uno en todo el mundo gracias a los más de 2.000 millones de usuarios que tienen por todo el mundo. Son muchas las razones por las que la app de Meta ha llegado a esta posición, pero entre ellas es porque están constantemente actualizándose para ofrecer el mejor producto posible a sus usuarios.

Esta plataforma está pensada para permitir a los usuarios que se comuniquen entre ellos de todas las maneras posibles, desde mensajes, fotos, notas de voz a llamadas y videollamadas también. Y aunque pensemos que la app no puede dar más de sí en este aspecto, desde Meta trabajan para mejorar las posibilidades de comunicación en todos los aspectos.

Siguiendo esa línea, WhatsApp ha agilizado el proceso que permite reenviar mensajes con la introducción de un nuevo botón de acción que aparece junto a un archivo compartido en un chat para acceder directamente a la lista de conversaciones al pinchar en él.

Los usuarios de WhastApp pueden reenviar mensajes y actualizaciones de canales entre chats, aunque con limitaciones para evitar el 'spam', por ello que apareciese cuando un mensaje fuera "reenviado muchas veces". Hasta ahora, había que pulsar sobre el mensaje que se quiere compartir y pinchar sobre el icono que muestra una flecha apuntando a la derecha.

No obstante, esta acción se ha simplificado ahora con el nuevo botón que ha introducido la aplicación. Esta muestra un nuevo diseño, dos flechas en lugar de una apuntando a la derecha. Además de abrirse en el menú que se despliega al pulsar sobre el mensaje, también aparece junto a un archivo multimedia en el propio chat.

Este botón con doble fecha permite compartir ese archivo rápidamente, ya que ahorra al usuario el paso intermedio de seleccionarlo y abre automáticamente la lista de conversaciones, para que elija el destinatario.

En el caso de que a ti no te salga este nuevo botón, puede que se trate de que no tengas todavía la última versión de WhatsApp instalada, por lo que deberás comprobar si tienes la última actualización. En el caso de que la tengas, pero todavía no te aparezca, es tan solo cuestión de tiempo de que te llegue.