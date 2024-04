Esta es la nueva estrategia de anuncios de YouTube y seguro que no te va a gustar nada

La gran mayoría de apps, webs y servicios de internet son gratuitos en lo que se refiere a su acceso por parte de los usuarios, y que "el precio a pagar" a parte de nuestros datos es el de ver publicidad mientras navegamos por la red mediante vídeos, carteles, cortes en la reproducción y demás variantes.

El problema, es que esta tendencia es cada vez mayor, es decir, cada vez hay más anuncios allá donde miremos en internet. Detrás de cada clic, nueva pestaña o inicio de sesión, los usuarios tienen que pasar por este detestable trámite.

Una de las plataformas que en los últimos años ha sucumbido a esta tendencia, y cada año que pasa incluye más anuncios es YouTube. La app de vídeos propiedad de Google introdujo la publicidad al principio de la reproducción de los contenidos, por lo que para poder ver un vídeo completo, tenías que ver un anuncio de varios segundos.

Después decidieron que un anuncio era poco, y por ello ahora antes de ver un vídeo por norma general nos aparecen dos anuncios distintos antes del vídeo que queremos ver. Y, como les pareció que todavía quedaba espacio, YouTube incluyó también publicidad a mitad de la reproducción del vídeo de aquellos que son más largos, por lo que mientras están viendo uno puede saltar un parón publicitario.

Ahora, según adelantó el ejecutivo de Google Philipp Schindler en la última presentación de resultados de Alphabet, la compañía estaría probando nuevas formas de incluir publicidad, en concreto, ahora en muchas cuentas de YouTube cuando pausas un vídeo comienza a reproducirse publicidad.

"En el primer trimestre, tuvimos una fuerte tracción con la introducción de un piloto de anuncios de pausa en televisores conectados, un nuevo formato de anuncio no interruptivo que aparece cuando los usuarios pausan su contenido orgánico", explicó Schindler.

Lógicamente, esta es una manera de YouTube para obtener más dinero de los anunciantes, lo que llama la atención es que estos estén dispuestos a pagar para publicitarse cuando el usuario pausa el vídeo, por que el usuario solo para los contenidos cuando tiene que dejar de prestar atención al vídeo por el motivo que sea.

Lo que significa que esta publicidad aparecería cuando supuestamente estos no están mirando, lo que aparentemente no tiene mucho sentido. Otro aspecto que llama la atención, y que hace que este cambio enfade más a los usuarios, es que si se comienza a reproducir un anuncio porque has pausado el vídeo, si vuelves antes de que este se acabe, tendrás que ver la publicidad hasta el final.

Google ha anunciado que la medida ha sido un éxito en las regiones donde la han probado, por lo que todo parece indicar que más pronto que tarde este cambio llegará a todas las cuentas de YouTube.