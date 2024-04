Zuckerberg no se quiere quedar atrás en Realidad Virtual y acude a ASUS, Microsoft y Lenovo para salvarle

Aunque parezca lo contrario y muchos piensen que hay espacio para todos, el sector tecnológico es bastante cerrado y tan solo unas pocas compañías son las que se llevan la gran parte del pastel. La Ley de Servicios Digitales que ha impuesto la UE quiere acabar con el dominio de las Big Tech (Apple, Amazon, Google, Meta y Microsoft), pero estas no están por la labor de dejar hueco para las otras.

Solo hay que ver como con cada tecnología nueva que surge, estas grandes compañías tecnológicas se lanzan para encargarse de que son ellas las que controlan el cotarro. El ejemplo más reciente hasta ahora era con la Inteligencia Artificial, que después de postularse como la tecnología del presente y futuro, todas estas Big Tech han presentado ya sus propios proyectos.

Vimos como Microsoft lideraba esta carrera gracias a su inversión en ChatGPT, y como Google rápidamente recortó distancias con Gemini, al mismo tiempo que, por ejemplo, Apple ahora trata de cubrir todos los agujeros acelerando la creación de su propia IA.

Pero si bien la IA será la tecnología principal de nuestros tiempos, eso no quita que hay otras áreas que todavía tienen mucho potencial, como es el caso de la Realidad Mixta (RM), que combina la Realidad Virtual y la aumentada. Y si bien, ahora nuestra mente lo asocia con las Apple Vision Pro, la compañía que lleva años trabajando en esta tecnología y miles de millones de euros invertidos es Meta.

Meta presento hace varios años ya sus gafas Meta Quest, y lo cierto es que no estaban tan conseguidas como el público esperaba, pero eso no quitan que tengan todo un ecosistema creado alrededor de esta tecnología que culminaron la creación del sistema operativo Horizon OS.

Y ahora, la compañía acaba de anunciar que como medida para brindar más opciones a los consumidores y ofrecer un ecosistema más amplio han decidido liberar este sistema operativo a ASUS, Microsoft y Lenovo, para que ellos puedan desarrollar sus propios productos de RM basado en el sistema de Meta.

De esta manera, los millones que ha invertido la compañía de Mark Zuckerberg permitirán que estas compañías lancen sus propios productos, lo que beneficiará a ambas partes y ahora que Apple tenga que correr esta "carrera por la RM" por sí solo.

Esto era porque en el pasado el sector había pasado por alto los esfuerzos de Meta con esta tecnología, pero se había vuelto loco con los de Apple. Esta estrategia que ha decidido tomar Zuckerberg se ve como un intento para mantener a flote sus Quest y sus proyectos de RM.

Y la verdad es que le podría funcionar, ya que ya han anunciado colaboraciones que han generado bastante más revuelo que otros lanzamientos que ha hecho la compañía sobre este tema en el pasado. Por ejemplo, con Microsoft ya han anunciado una colaboración con Xbox para lanzar una edición limitada del casco Meta Quest, de la misma manera que ASUS planea hacer algo similar para crear unas gafas destinadas al juego de "títulos de alto rendimiento", según un comunicado.