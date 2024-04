¿Cómo recuperar fotos borradas en Android?

Las fotos se han convertido en una parte muy especial e importante de nuestras vidas, ya que nos ayudan a mantener vivos los recuerdos de días especiales o momentos memorables, y la mayor prueba de ello es que los dispositivos más importantes que hay hoy en día, es decir, los smartphones no dejan de mejorar sus cámaras para tratar de ofrecer la mejor imagen posible.

Además de que estos teléfonos tienen cada vez más capacidad y espacio de almacenamiento con el objetivo de que los usuarios puedan guardar la mayor cantidad de fotos posibles. El problema está en que hay ocasiones que por un despiste mientras queremos deshacernos de fotos inservibles y repetidas, eliminamos alguna imagen que en realidad era importante y queríamos conservar, ya fuera por ser un recuerdo bonito o porque contenía información importante.

En estos momentos podemos perder la calma, y si esto mismo te ha ocurrido, por suerte para ti no está todo prohibido y hay algunas formas de poder recuperar estas preciadas fotos. En primer lugar debes tener en cuenta que el tiempo es un aspecto clave, y cuando te has dado cuenta de que has eliminado una foto que no querías borrar, mientras más rápido actúes más posibilidades tienes de recuperarlas.

Y es que en primer lugar si borras una foto, por norma generala toda galería de imágenes que venga predeterminada en tu teléfono o la propia Google Fotos, tienen un apartado llamado "Papelera" o "Recientemente eliminados" donde podrás encontrar todas las imágenes eliminadas en los últimos 30 días o incluso más.

La clave de todo ello está en que tengas el almacenamiento en la nube activado automáticamente, de esta manera tus posibilidades de recuperar una imagen borrada crecen considerablemente. En caso contrario, todavía nos queda una bala en la recámara y consiste en acudir a una app de terceros.

Aquí puedes encontrar dos tipos de apps para este problema, por un lado existen apps como Dumpster, que actúan como una papelera de reciclaje para tus archivos. Si borras una foto con Dumpster instalado, podrás recuperarla desde la app, la cosa es que es casi como si tuvieras el almacenamiento en la nube activado, por lo que mejor hacer eso que descargar una plataforma extra.

Pero también están las apps como DiskDigger, DigDeep o Video Recovery, y lo que hacen estas es que escanean la memoria del teléfono en busca de fragmentos de fotos borradas y las recomponen. Ten en cuenta que la calidad de las fotos recuperadas puede variar y no siempre ser igual a la original, pero en el caso de querer recuperar una imagen, mejor esto que nada.