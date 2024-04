Estos son diez contenidos que nunca deberías publicar en redes sociales: estas son las razones

Las redes sociales se han convertido en un aspecto muy importante de nuestras vidas ya que es el principal medio de entretenimiento que existe. Y aunque pensemos que estas plataformas son tan solo para los más jóvenes, los datos de Statista señalan que en Europa alrededor de un 84% de la población tiene algún perfil registrado en una app de este tipo.

La evolución de las redes sociales ha pasado de ser un lugar donde compartir fotos e ideas con nuestros amigos, familiares y contactos a una plataforma desde la cual puedes llegar a una persona de la otra parte del mundo.

Si bien esto tiene sus aspectos positivos, en términos de ciberseguridad, las redes sociales se han convertido en la puerta de entrada de muchos ciberataques, estafas y engaños, y lo peor de todo es que en la mayoría de casos el culpable de ello es el propio usuario.Esto es porque en muchas ocasiones no tenemos en cuenta qué estamos publicando en redes sociales y toda la información que estamos compartiendo ya sea directamente o indirectamente sobre nosotros o nuestras personas cercanas.Para hacer frente a este problema, el equipo de ESET ha elaborado un decálogo sobre los diez contenidos que es mejor no compartir en redes para no poner en peligro tu seguridad física, digital o la de tus seres queridos.

1. Información personal identificable

Los ciberdelincuentes están constantemente buscando detalles, por muy pequeños que sean, para recopilar y poder crear una identidad falsa con el objetivo de realizar estafas haciéndose pasar por tí.

2. Planes de viaje

Compartir fotos o actualizaciones sobre un viaje que vas a realizar podría poner en alerta a criminales de que te vas y dejas tu casa vacía.

3. Datos de ubicación

Del mismo modo que no quieres enseñar a dónde te vas, es recomendable que no muestres dónde estas en cada momento, de esta manera previenes riesgos innecesarios, como que te rastreen la ubicación.

4. Ostentación de compras costosas

Al igual que no irías mostrando un reloj de oro de noche mientras andas por el barrio más conflictivo de tu ciudad, muchas veces publicar tus costosas compras tan solo atrae atención indeseada de cibecriminales.

5. Fotos de niños

A pesar de que es una práctica extendidísima, este acto por el cual no has obtenido el consentimiento del niño puede poner en jaque su privacidad e incluso puede tener consecuencias futuras sobre las que el menor no tiene responsabilidad.

6. Quejas laborales

Las redes son un lugar mucho más pequeño de lo que pensamos, y aunque creamos que nuestro jefe no va a ver nuestras quejas, lo cierto es que nada es imposible y esto puede tener consecuencias negativas en nuestro trabajo, llegando incluso al despido.

7. Detalles financieros

Nuestra información financiera siempre debe ser privada, los ciberdelincuentes pueden aprovechar el más mínimo detalle para tratar de suplantarnos y cometer fraudes.

8. Información personal de otros

De la misma manera que nunca debemos publicar nuestra información personal, ni mucho menos debemos publicar la de otros, ya que la nuestra es responsabilidad de cada uno, pero tú no puedes poner en peligro la identidad de otros.

9. Sorteos en redes sociales

No siempre, pero en muchos casos hay promociones que son intentos de obtener información personal o distribuir malware, hay ocasiones en las que es mejor dejar pasar estas "ofertas".

10. Conversaciones privadas

Como bien indica su nombre, las conversaciones privadas son privadas, y no para que el mundo entero las vea, esto nos puede causar varios conflictos si no contamos con el consentimiento de la otra persona para publicar lo que habéis hablado, por lo que lo mejor es no hacerlo.