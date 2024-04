Un exreclutador de Google asegura que esta tendencia de LinkedIn para buscar empleo espanta a las empresas

Como no podía ser de otra forma, la búsqueda de empleo también se ha visto afectada por el desarrollo tecnológico, y es que hoy en día la entrega de currículums no se hace yendo de negocio en negocio por las calles, sino que ahora se solicita puestos en las vacantes que las empresas publican en páginas dedicadas al empleo.

Sin duda LinkedIn se ha postulado en los últimos años como la opción más popular, y es que el número de usuarios ha crecido enormemente lo que ha propiciado que se genere una comunidad muy grande donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo.

Esta app, diseñada específicamente para el empleo, tiene numerosas funciones y aspectos que ayudan a las empresas a encontrar trabajadores compatibles con sus vacantes y viceversa. Desde una propia bolsa de empleo, un apartado de solicitudes sencillas, notificaciones cuando se publican vacantes y muchas más herramientas.

Sin embargo, Nolan Church, un experto reclutando nuevos trabajadores para empresas como Google cree que algunas de las funciones que supuestamente ayudan a encontrar empleo en LinkedIn son más perjudiciales que beneficiosas para conseguir un trabajo nuevo.

En concreto, Church señala sobre una tendencia que es bastante popular en LinkedIn desde hace unos años, y consiste en el símbolo que muchas personas ponen en su foto de perfil que lee 'Open to Work' (Abierto a trabajar) que lo acompaña un círculo verde.

Esta tendencia se puso de moda durante la pandemia, cuando miles de personas perdieron su empleo, y es que este es un indicativo de que estás buscando empleo, del mismo modo que las compañías se ponen el símbolo de Hiring.

No obstante, para este reclutador ponerse el 'Open to Work' en tu perfil espanta a las compañías cuando estás salen en busca de nuevos talentos, ya que estás son escépticas porque "las mejores personas no buscan trabajo", según dice.

Church explica que el proceso de contratación se basa en una dinámica de poder, en la que los reclutadores tienen que quererte a ti, y con este símbolo puesto en tu perfil se muestra a las empresas que tienen el poder sobre ti.

LinkedIn cree lo contrario

No obstante, la propia red social se ha pronunciado en el pasado sobre este tema, y mientras es cierto que la compañía no puede saber con certeza la eficacia de este símbolo para ser contratado porque no puede acceder a las conversaciones privadas entre reclutadores y candidatos, sí que han visto que las personas que se lo activan tienen el doble de probabilidades de recibir un mensaje de un reclutador.

A su vez, aseguran que esta persona tiene un 20% más de probabilidades de recibir un mensaje dentro de la comunidad de LinkedIn, entre los que podrán encontrar ofertas de empleo. Actualmente en la red social hay más de 33 millones de usuarios con este símbolo activado, y si la app lo sigue usando será porque en determinados casos sí que funcionará.