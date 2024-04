¿Y si tuviéramos nuestro sistema privado de Inteligencia Artificial?

"Todo el mundo tiene algunas preocupaciones sobre la Inteligencia Artificial (IA)", admite Matt Calkins, CEO de Appian. "Una de las razones por las que las empresas están esperando a invertir más dinero en esta tecnología es porque necesitan ver para creer", explica a eleconomista.es el también fundador de esta compañía especializada en 'low-code' y automatización de procesos. España representa el tercer mercado para esta firma tecnológica -solo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido- y ofrece sus plataformas de digitalización a la mayoría de las firmas incluidas en el selectivo Ibex-35 así como a varios ministerios.

"Las compañías pueden estar preocupadas por perder el control de sus datos, por ofender a sus clientes o por tener un impacto negativo en su negocio con la IA. Pero ya disponemos de la regulación necesaria para evitar esos riesgos. La IA es disruptiva y es un reto que nos ofrece muchas oportunidades que debemos aprovechar", añade en una entrevista en Washington, en su evento anual Appian World, con el que también celebra el 25 aniversario de la fundación de la compañía, junto a tres amigos.

"El año pasado estuvimos todo el tiempo hablando sobre IA, este año estamos probando y demostrando todo lo que se puede hacer con esta tecnología disruptiva y el año que viene será el de los grandes presupuestos en IA por parte de las grandes empresas", admite convencido Calkins. La solución para el despegue definitivo en el ámbito empresarial quizá pase por emular lo que recientemente ha sucedido también con las redes 5G: optar por una solución privada.

Medir lo que se comparte

Calkins se explica: "No pretendemos que cada empresa tenga su propia IA privada o que invente esta tecnología. Ni disponen de los recursos suficientes ni son expertas en este campo. Lo que queremos decir con la IA privada es que cada empresa debería ser conservadora sobre qué información expone a la IA. Así se garantiza que sus datos no se utilicen públicamente para entrenar modelos de otras organizaciones. Cuando usamos estas herramientas, debemos de seguir contemplando que una persona tutele ese proceso, aunque la IA ya esté preparada para hacerlo por sí sola". Bajo esta fórmula, cada empresa sigue siendo propietaria de sus datos. "Hay que dar confianza a las empresas a usar la IA generativa, cumpliendo la regulación y reduciendo así los posibles riesgos. No podemos permitir errores a la IA", añade el CEO de Appian.

La modalidad de pago del software como servicio (SaaS) permite a las empresas contratar solo aquellas funcionalidades que vayan a necesitar, pudiendo en todo momento adaptar la cantidad de herramientas o recursos a tenor de la evolución del negocio o de las nuevas necesidades de la empresa. Explican desde Appian que la mayoría de las implementaciones suelen ser 'ad hoc' atendiendo a la peculiaridad específica de cada compañía. De la adaptación de las plataformas de Appian a cada caso concreto se ocupan después medio centenar de socios estratégicos, desde las consultoras Deloitte o KPMG a otras firmas más tecnológicas como NTT Data, Cognizant…

Matt Calkins admite igualmente que la Inteligencia Artificial es una caja negra y que muchas veces necesitamos saber por qué dice lo que dice. La compañía especialista en programación de código bajo acaba de anunciar en su mayor evento anual un acuerdo con Amazon Web Services (AWS) para ofrecer precisamente IA privada para la automatización de procesos de extremo a extremo. El objetivo de esta alianza es hacer más accesible la inteligencia artificial (IA) generativa a los procesos de negocio de las compañías. Para conseguirlo, a partir de ahora Appian estudiará cómo combinar sus capacidades nativas de IA y su tejido de datos con los grandes modelos de lenguaje proporcionados por Amazon Bedrock y las capacidades de aprendizaje automático de Amazon SageMaker.

De la mano de AWS

Appian, como experta en automatizar procesos empresariales en todos los sectores, dispone de la plataforma AI Skills, que permite a los clientes incorporar la Inteligencia Artificial en los procesos empresariales, haciendo que trabajadores y máquinas colaboren. El Chief Technology Officer (CTO) de Appian, Michael Beckley, explica que "la economía de la IA está aquí y creará rápidamente una fuerte ventaja competitiva para las organizaciones que sepan cómo utilizarla". "Las empresas que actualicen sus procesos de negocio principales con IA y los conocimientos basados en datos de Appian prosperarán, mientras que las que no lo hagan perderán el control de sus datos y su futuro", añade.

Desde AWS también insisten en la seguridad como la barrera que está acobardando a muchas compañías a incorporar la IA a sus procesos industriales, de toma de decisiones... "Esta colaboración entre AWS y Appian va a ayudar a los clientes a agilizar los procesos empresariales de misión crítica con confianza aprovechando la IA y el aprendizaje automático de forma segura y conforme a la regulación", explica Chris Grusz, director general de asociaciones tecnológicas de AWS.

Además, en este mismo evento de Appian World en Washington, la firma ha aprovechado para presentar la última versión de su plataforma. El objetivo sigue siendo la simplificación del software y de la manera en que se relacionan los trabajadores con los equipos autónomos. A través del sistema Process HQ se consigue una mejor visibilidad de todos los datos y procesos de una empresa. Esa monitorización mejorada busca maximizar la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas. De paso, se propone reducir costes, riesgos y retrasos, mejorar el cumplimiento e impulsar mejores resultados empresariales, "sin necesidad de costosos y lentos esfuerzos de recopilación de datos", explican desde Appian.

15 habilidades de IA

Entre las mejoras adicionales de la IA generativa en esta última versión de Appian se incluyen 15 habilidades (11 de ellas nuevas). Éstas incluyen desde el resumen de documentos a la clasificación de correos electrónicos, pasando por la elaboración de documentos no estructurados o la conversión de PDFs y otros formularios en interfaces digitales diversas. Durante esta edición de Appian World, la empresa privada de exploración espacial Axiom, la US Army y la compañía norteamericana del mercado inmobiliario Fannie Mae mostraron cómo están utilizando las herramientas de la compañía tecnológica en sus actividades.

"Hemos conseguido una gran tecnología, ahora reforzada por el potencial de la IA. Nuestro trabajo en los próximos tres años se va a centrar en asegurarnos de que podemos aprovechar todas estas oportunidades que ofrece. Tenemos que innovar, ser visionarios y ejecutar y llevar a los clientes lo que ellos esperan de la Inteligencia Artificial, que obtengan resultados y que extraigan valor real desde el primer momento, que comprueben también lo práctico y lo fácil que puede llegar a ser", concluye Matt Calkins.