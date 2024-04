La verificación biométrica llega a la Play Store: cómo comprar apps con tu cara o huella

Si bien los smartphones son dispositivos muy inteligentes, lo cierto es que sin las aplicaciones sus usos y funciones estarían enormemente limitadas. Play Store es la tienda de apps de Google, y en ella hay miles de plataformas de todos los tipos y para todos los gustos sin importar quién sea el usuario, y tal y como acabamos de conocer pronto va a llegar una novedad muy interesante a este servicio.

Con todas las amenazas que existen hoy en día, es muy importante que tanto la información de pago como el proceso en sí sea lo más seguro posible. Esto es lógicamente porque el objetivo principal de los ciberataques es robar nuestro dinero, y estos aprovechan todo lugar o momento donde hacemos transacciones para obtener esta información.

Con intención de hacer su app más segura, Google ha comenzado a enviar un correo electrónico a los usuarios de smartphones de Android en el que informa de un cambio en los métodos de pago de la Play Store. Y es que los usuarios que lo activen podrán verificar las compras que hagan en la tienda de apps mediante una identificación biométrica, según señalan desde 9to5Google, por lo que los usuarios podrán finalizar sus adquisiciones de la Play Store usando su cara o su huella dactilar.

El motivo por el que la compañía ha lanzado esta nueva opción en el apartado de verificación de compras, es para evitar compras no autorizadas y es que hasta ahora la única forma de verificación era introduciendo una contraseña. Este sistema no deja de ser seguro, no obstante, los ciberdelincuentes pueden hacerse con esta clave por otros medios y comenzar a realizar compras en la Play Store, pero lo que no pueden hacer es emular los datos biométricos del propietario.

Para activar esta función, tendrás que tener la última versión de la Play Store instalada, tendrás que entrar en dicha app e ir al apartado de Ajustes de esta, a continuación deberás buscar la opción de Verificación de compras, activar tu selección y registrar el identificativo biométrico que quieras o que tenga tu smartphone, ya sea el reconocimiento facial o por huella.