La única estrategia de Inteligencia Artificial ganadora a largo plazo

Si piensa que estamos a las puertas de una Revolución Tecnológica y que todavía no la estamos viviendo es que su empresa se está quedando atrás. Disculpen si sueno algo agresivo, pero no me gustaría que los lectores de mi columna tomen malas decisiones por no haber sido suficiente claro. Ver la IA como una tecnología ajena a nuestro negocio, limitarnos a teorizar sobre sus posibles aplicaciones o percibirla como un futurible es, a día de hoy, algo totalmente anacrónico. Es el momento de tomar decisiones empresariales, o bien de no tomarlas.Esta es la tercera entrega de una serie de artículos que trata de ofrecer una orientación adecuada a los empresarios españoles en el contexto actual. En este artículo señalaremos los pasos para poder desarrollar una estrategia de IA.

Paso 1. Conozca su empresa a fondo. Una empresa se compone de un conjunto de procesos empresariales y un proceso empresarial se compone de diferentes tareas empresariales. Por otro lado, las personas que ejecutan esas tareas empresariales se organizan por departamentos que se responsabilizan de un conjunto de procesos empresariales análogos –ventas, marketing, atención al cliente, recursos humanos, finanzas, logística…–. Para poder adoptar esta tecnología eficazmente es necesario que el empresario conozca su empresa a fondo.

Debería ser capaz de describirla en base a estas tres categorías fundamentales:

1. Datos: fuentes de datos –incluyen bases de datos, softwares empresariales, documentos de ofimática, etc.–, su infraestructura, interconexión técnica entre ellas, seguridad y cumplimiento…

2. Lógica: utilidad y razón de existir de cada fuente de datos, interconexión lógica entre ellas, tratamiento de esos datos para convertirlos en información, utilidad de esa información, decisiones empresariales que se toman en base a esa información…

3. Acciones: ejecución de las decisiones tomadas en base a esa información que a su vez generan nuevos datos que se registrarán en las fuentes de datos identificadas. Es a lo que llamamos tareas empresariales.Adicionalmente, es fundamental identificar a las personas responsables de cada fuente de datos, de cada decisión y de cada tarea empresarial para resolver cualquier solapamiento de responsabilidades. La mentalidad que debemos de tener es muy similar a la que se sigue para organizar a un ejército en el campo de batalla donde cada decisión, cada acción, cada ración de comida, cada vehículo, cada equipamiento están definidos de manera precisa y se conoce a su responsable.

Paso 2. Comprenda cómo aplicar la IA. Debido a la gran popularidad de ChatGPT y sus sucedáneos, tendemos a pensar en la IA como un asistente que ayuda al ser humano a realizar tareas. Sin embargo, esa es una aplicación de esta tecnología muy concreta. Sí, estoy de acuerdo, esa es posiblemente la forma más efectiva de aplicarla al público general. Pero no es así para las empresas.

El empresario debería de pensar en la IA como un hiperautomatizador de procesos empresariales. Vamos a explicar comparativamente este concepto:

1. La automatización se refiere al uso de tecnología para realizar tareas con una intervención humana mínima. Generalmente se centra en tareas individuales, con el objetivo de aumentar la eficiencia, reducir errores y liberar a los trabajadores para realizar tareas de mayor valor añadido. Las automatizaciones se suelen establecer en base a reglas o condiciones predefinidas delegando en el ser humano la mayoría de toma de decisiones. El ejemplo más común son los robots automatizadores de procesos (RPAs).

2. La hiperautomatización, por otro lado, va más allá de la automatización de tareas individuales y supone una completa estrategia empresarial de automatización. Implica la integración de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML), minería de procesos y toma de decisiones avanzadas con el objetivo de automatizar procesos empresariales complejos. La hiperautomatización no solo busca aumentar la eficiencia de los procesos existentes, sino también mejorarlos a través de tomas de decisiones más completas.

En otras palabras, la aplicación más efectiva de la IA en la empresa es como un agente automatizador, un trabajador autónomo, un hiperautomatizador de procesos… En definitiva, como un agente de Inteligencia Artificial. Por esta razón es tan importante conocer su empresa a fondo, es la única manera de convertirla en una empresa AI-driven. ¡Ah! Y no piense que los procesos físicos no se verán afectados, pues la Inteligencia Artificial aplicada a la robótica ya es una realidad.?

Paso 3. Desarrolle una estrategia de IA ganadora. Algunos empresarios pensarán que desarrollar una estrategia de IA debería ser el primer paso. En nuestra experiencia, las únicas estrategias de IA ganadoras son las que han abordado los dos pasos previos que hemos detallado.

A continuación, vamos a detallar los puntos que debería detallar en su estrategia de IA:

1. Política estratégica de IA: el primer paso es definir la visión de la IA en su empresa a corto, medio y largo plazo. A partir de aquí debemos de configurar un equipo interno de IA con responsabilidades bien definidas y determinar el presupuesto que manejarán. También será fundamental la elección de socios externos, la implementación de programas formativos y el desarrollo de una metodología para atraer, retener y desarrollar talento en IA.

2. Cumplimiento normativo y ético de la IA: deberá asegurar que se adapta a la normativa de IA vinculante a nivel sectorial, nacional e internacional. Así como que se respetan los fundamentos éticos que su empresa persigue.

3. Política de privacidad de IA: es necesario definir quién puede acceder a qué datos y sistemas de IA, gestionar adecuadamente las credenciales y la autenticación de usuarios, y establecer políticas claras para la privacidad de datos tanto interna como externamente.

4. Política de gestión de proyectos de IA: la selección de proyectos debe seguir una metodología rigurosa que le ayude a descartar rápidamente los que no sean rentables. Además, es esencial implementar y mantener la tecnología y la infraestructura necesarias, aplicar las mejores prácticas en el desarrollo y evaluar continuamente el desempeño de los proyectos de IA mediante KPIs dinámicos que reflejen el avance tecnológico.

5. Política de comunicación: debe informar a inversores, clientes y empleados de cómo la IA se está implementando en su negocio. En un entorno de Revolución Tecnológica los fondos de inversión dejan de fijarse en los resultados pasados y son las expectativas en base a criterios cualitativos las que deciden las inversiones.Recuerde que no actuar también es una decisión. Es inevitable que la IA permee en su empresa, piense que sus empleados utilizan ChatGPT en su día a día, ¿cómo no lo iban a utilizar en su trabajo? Y esa adopción "silenciosa" de la Inteligencia Artificial Generativa es potencialmente riesgosa. En el caso de que decida actuar, le recomendamos que siga los pasos aquí indicados ya que: Su empresa + Proyectos de IA ? Empresa adaptada a la Inteligencia Artificial.