Alerta por fraudes en la Campaña de la Renta 2023: cuidado que no te salga a pagar y que sea un timo

Desde este miércoles 3 de abril, los contribuyentes españoles ya puede hacer y presentar la declaración de la Renta correspondiente al año 2023. Desde hace varios años ya, este proceso se puede realizar de manera online, aunque todavía se puede hacer de manera presencial también. Pero sin duda. debido a la comodidad y facilidad de hacer este proceso telemáticamente, la gran mayoría de usuarios eligen esta opción.

Pero existe un inconveniente con la popularidad de realizar la declaración de la Renta online, y es que en los últimos años se ha convertido en un nuevo objetivo para los ciberdelincuentes, porque es algo que afecta a millones de usuarios y donde se encuentra información personal de estos muy valiosa.

Cómo evitar ser víctima de estas estafas

Solo haz la declaración desde la web oficial de la Agencia Tributaria cuando has accedido desde el buscador, nunca te fíes de enlaces que nos lleguen por SMS o correo. Comprueba y asegúrate de que el remitente es fiable, y en el caso de que tengas dudas ponte en contacto con ellos desde otra vía de comunicación. Fíjate en los detalles: comprueba siempre la URL, la dirección email, que no haya faltas de ortografía o si hay algo que te descuadra, es conveniente seguir a tu instinto.

Todo ello hace que los cibercriminales lleven a cabo todo tipo de estafas relacionadas con la declaración de la Renta y la Agencia Tributaria, y los expertos de la firma de ciberseguridad Kaspersky han recopilado los fraudes más comunes para que sea más fácil identificarlos y no caer víctima.Tal y como señalan,, también conocido como phishing, suele ser una de las opciones más utilizadas. Los estafadores envían emails en los que, normalmente se excusan con ganchos atractivos, como podría ser que tienes un reembolso pendiente.Otra de las técnicas más populares es la de, ya sea de portales oficiales u webs o plataformas que te ayudan a hacer la declaración fácilmente. Lo cierto es que antes de presentar la Renta nos tenemos que fijar en los detalles para asegurarnos de que se trata de una web fiable y no meter información sensible en la primera página que nos aparezca.A su vez, a partir del 7 de mayo se podrá hacer la, lo que le da a los ciberdelincuentes la posibilidad de llevar a cabo su engaño por teléfono. El peligro es todavía mayor por culpa del, que como ya hemos observado ya esLos expertos resumen en tres puntos principales, lo que los contribuyentes debemos de hacer para que la declaración de la Renta no sea una pesadilla más allá de que nos salga a pagar o devolver, y es que si no tenemos cuidado, puede que esta Renta nos salga a pagar muy caro por culpa de un fraude.