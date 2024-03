Consolidar la innovación para impulsar el crecimiento regional, el gran reto del Foro Transfiere

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha abierto este miércoles su decimotercera edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con la participación de doce comunidades autónomas que muestran su apuesta por tratar iniciativas que permiten la adaptación de los territorios a nuevas situaciones tecnológicas, facilitar su dinamismo e incrementar la competitividad mediante la interacción de agentes, recursos e infraestructuras.

En Transfiere 2024 destaca la participación activa de las regiones en la búsqueda conjunta de oportunidades para impulsar el proceso tecnológico y el desarrollo innovador.

El foro continúa este jueves y seguirá avanzando en el impulso de las políticas territoriales de innovación con la participación del País Vasco, que dará a conocer, en el espacio Ágora, su apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación como base de su competitividad empresarial.

Intervendrán representantes de la dirección de Tecnología e Innovación del Gobierno vasco y de la Alianza Vasca de la I+D (BRTA). También Asturias ofrecerá su estrategia de especialización inteligente 'S3' abordando enfoques y proyectos de I+D, que tienen como base el uso del dato por parte de diferentes entidades y sectores del ecosistema innovador asturiano.

Será en el espacio Innovation Room y participarán representantes de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, del Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación, Grupo Satec, Arcelomittal y el Servicio Salud del Principado de Asturias.

Promoción y Transferencia del conocimiento

Entre las novedades de la edición de 2024 está 'Transfiere Tracciona', para resaltar el papel que desempeñan los organismos intermedios de la innovación en la promoción y la transferencia del conocimiento para la mejora de la competitividad innovadora del tejido empresarial nacional.

De esta forma, el foro se convierte en punto de encuentro de organismos intermedios de la innovación, que este año convoca a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Asociación Nacional de CEEIs (ANCES), la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), la Federación Nacional de Clusters y AEIs, Innova-IRV Instituto Ricardo Valle de Innovación, la International Association of Sciencie Parks and Areas of Innovation (IASP) o el programa de ideación y aceleración de startups Aptenisa.

Otro aspecto es la transferencia de conocimiento en el ámbito académico. Así, en el espacio Science Room se abordará la cooperación científico-tecnológica entre Europa y América Latina y el papel que desempeñan las universidades en este contexto. Representantes de la de Amberes, junto con Algarve, Málaga, Chile y Valencia, y la entidad Industry Talks explicarán cómo abordar la brecha tecnológica y consolidar un modelo mundial multipolar basado en estrategias de confianza geopolítica.

Temas como la inteligencia artificial y el Big Data estarán presentes. En el espacio Science Room se darán cita expertos de PONS IP, INTA, CEFCA, la Agencia Digital de Andalucía, el Instituto de Investigación en IA y la Universidad de Salamanca para debatir de los cambios en la vida social e individual que trae la soberanía de los datos enfocados gracias a estas tecnologías.

El foro en cifras

Transfiere ofrece hasta el viernes más de 100 paneles y conferencias temáticas, con un total de 440 expertos ligados a la innovación en el programa de contenidos de esta edición. Además, está prevista la celebración de más de 50 actividades paralelas que permiten establecer reuniones de trabajo y convocatorias con todo el ecosistema I+D+i.

Participan profesionales procedentes de una treintena de países y más de 500 empresas, entidades y administraciones públicas del ecosistema I+D+I del ámbito internacional. Asimismo, más de 40 inversores asistirán con una agenda para conocer de primera mano los proyectos de startups y empresas emergentes presentes en el foro.

Además, más de 80 startups participarán en las diferentes actividades, entre ellas la 'Open Call for Deep Tech Start-ups', coordinada junto a la Enterprise Europe Network (ENN) y la Red Europea de Business Angels (EBAN). Las seleccionadas realizarán este jueves las presentaciones de sus proyectos e iniciativas en el Ágora.

El foro, organizado por el Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas ha sido inaugurado este miércoles por el alcalde, Francisco de la Torre; el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Juan Cruz Cigudosa; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente del Comité Organizador de Transfiere, Felipe Romera, y el presidente de CRUE I+D+i, Julián Garde.

"La ciudad viene creyendo en la innovación profundamente", ha comentado el alcalde, destacando la importante presencia de universidades nacionales e internacionales en Transfiere --más de 60-- con la de Málaga como anfitriona y Amberes como universidad internacional invitada.

Ecosistema I+D

Cigudosa ha señalado que "Transfiere refleja la buena salud de nuestro ecosistema de I+D, ecosistema que está protagonizando un cambio de tendencia en el modelo económico en nuestro país: por primera vez uno de cada cinco nuevos empleos en España está relacionado con actividades científicas y tecnológicas".

Villamandos ha dicho que este foro es una oportunidad para seguir mostrando "el talento, el potencial y la capacidad de nuestra tierra para abanderar proyectos y políticas estratégicas, no solo para nuestra región sino para el conjunto del país" y para reivindicar el potencial "como referente" de una economía basada, cada vez más, en el conocimiento y la innovación gracias a la firme apuesta de esta tierra por el I+D+I.

Romera, por su parte, ha recalcado "la capacidad del evento para traccionar la economía del conocimiento" que a través de una novedosa puesta en escena "reúne en el centro a las empresas, los organismos intermedios de la innovación, la academia y las administraciones públicas". El presidente del Comité Organizador ha recordado que "la magnitud de Transfiere se refleja en un programa de máxima calidad con la participación de los actores clave de la innovación".

Garde ha destacado que "para las universidades, Transfiere supone incrementar las posibilidades de iniciar proyectos colaborativos, hacer visibles las capacidades para resolver problemas complejos del sector empresarial y mejorar la explotación de sus infraestructuras científicas".

