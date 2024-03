El cambio de Google Maps que mejora las indicaciones en la ruta para que no te pierdas o equivoques

Hay pocas aplicaciones móviles que tengan un dominio del mercado tan grande como el que tiene Google Maps frente al resto de mapas virtuales que hay, y mientras gran razón de ello es porque viene preinstalada en prácticamente todos los smartphones del mercado, también tiene que ver todas las herramientas y funciones que ofrece esta plataforma.

Google Maps es mucho más que un simple mapa que nos guía de un lado a otro, ya que ofrece información de todo tipo, desde horarios y servicios que ofrecen los locales registrados en la app, información en tiempo real de las carreteras como atascos, radares o calles cortadas e incluso todas las distintas formas que tienes para llegar a tu destino, ya sea con coche, transporte público u otras formas.

No obstante, la función principal de la plataforma propiedad de Google es la de guiarte desde un punto a otro, y mientras es cierto que la base de datos en lo que se refiere a rutas y caminos que puedes tomar es posiblemente la más grande y completa del mundo, hay ocasiones que en este proceso de dirigirte a donde quieres llegar la cosa se puede complicar.

Esto es porque hay ocasiones en la que no está claro el camino, y otras se debe a que no nos hemos dado cuenta o no nos ha informado con suficiente antelación que teníamos que girar a la derecha, por ejemplo. Para el primer problema, la compañía te permite rotar el mapa para saber situarte mejor y tomar la dirección correcta.

Y recientemente también ha tratado de aplacar el segundo problema en este caso mejorando la experiencia de navegación. Y es que si normalmente para poder ver la ruta que tenemos que iniciarla en modo navegación, a partir de ahora (y si lo activas) podrás acceder a las indicaciones antes de iniciarla, pero ya no solo eso, sino que podrás acceder a la ruta incluso con la pantalla bloqueada.

Esto no supone solo más comodidad, sino que es clave para conducir de manera más segura al no tener que desbloquear tu teléfono para ver el camino que tienes que hacer. Eso sí, esta es una opción que si quieres disfrutar tendrás que activarla tú, para ello debes ir a Configuración, y pulsar sobre Configuración de Navegación.

Entre todas las opciones que se desplegarán, tendrás que activar el apartado de Indicaciones Visibles, que por defecto viene apagada. Una vez hecho esto podrás ver la ruta que tienes que hacer sin iniciarla o siquiera desbloquear tu teléfono.