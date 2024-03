Cómo usar Alexa para encontrar tu móvil perdido por casa

A pesar de que los smartphones son el dispositivo que más tiempo pasa con nosotros y el que nos acompaña allá a donde vayamos. Cuando estamos en casa y estamos relajados, es muy común olvidar dónde lo hemos dejado y tenemos que mirar debajo del sofá, de los cojines y en los rincones más recónditos de nuestro hogar para encontrarlo.

Pero como te hemos contado en otras ocasiones, la tecnología trabaja día y noche para hacernos la vida más fácil, y desde hace bastantes años los fabricantes han diseñado numerosas formas para que los usuarios puedan encontrar su teléfono móvil.

Aplicaciones propias como el Find my Phone de iPhone o la función de Encontrar mi teléfono de Google, son buenas opciones, pero requieren que tengas otro teléfono o dispositivo a mano para poder activarlas. Sin embargo, en el caso de que tengas una Alexa en casa, el dispositivo de Asistente Virtual de Amazon, hay una forma más sencilla de encontrar dónde has dejado tu smartphone.

Y es que siguiendo unos simples pasos de configuración, podrás recuperar tu teléfono móvil al instante y sin necesidad de molestar a nadie para que te ayude o de usar otro teléfono para ello.

Cómo encontrar tu móvil con Alexa

Para activar esta función, lo primero que tienes que hacer es activar las llamadas en Alexa. Para ello debes tener la app móvil instalada, abrir la pestaña de Comunicación y habilita las llamadas en tu Alexa. Una vez hayas dado todos los permisos pertinentes, estarás listo para encontrar tu smartphone cuando esté perdido por casa.

Para ello tan solo tienes que decir el comando "Alexa, busca mi teléfono" o "Alexa, llama a mi teléfono", y el altavoz inteligente hará sonar tu dispositivo en el caso de que esté cerca y no esté en silencio. Es importante destacar que, en el caso de que esté silenciado o en vibración, Alexa no podrá hacer que suene, por lo que tendrás que prestar más atención e intentar buscarlo por la vibración.

Es cierto que no es una función perfecta, y que muchas otras de este tipo te ofrecen más información como una imagen de la ubicación aproximada, no obstante, activar esta herramienta no cuesta nada y en determinados momentos puede ser de gran utilidad si tienes prisa, estás solo y quieres encontrar rápidamente tu teléfono.