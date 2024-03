Apple está pagando 100 euros a determinados propietarios de iPhone: estas son las condiciones

Hay miles de usuarios en el mundo que aseguran que Apple es su marca de tecnología favorita, los datos lo demuestran y es que hasta seis de los diez smartphones más vendidos en el mundo pertenecen a la compañía de la manzana. Pero ese es tan solo un dato de los cientos que demuestran esta afirmación, y es que gracias sus productos avanzados, punteros y estéticamente bonitos, se han asentado como uno de los líderes del sector.

Y uno podría pensar que debido a la fidelidad de sus clientes, Apple sería una compañía que les respeta y cuida, y mientras mayoritariamente podríamos decir que es así, hay ocasiones en las que la compañía de la manzana no cumple con los estándares que se esperaría de ella.

Fue ayer mismo cuando la Unión Europea anunció una multa a la empresa liderada por Tim Cook de 1.800 millones por abuso de posición dominante en el mercado de música en 'streaming'. Pero este no es el único caso que tienen abierto, y es que desde hace varios años también les persigue el caso conocido como Batterygate.

Fue en 2017 cuando los usuarios de varios modelos del iPhone (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 y iPhone 7 Plus) de la noche a la mañana experimentaron la ralentización de sus dispositivos al actualizar al nuevo sistema operativo disponible.

En su momento Apple extendió un nuevo software para eliminar el error, pero debido a la repercusión que tuvo este fallo se investigó más a fondo, para finalmente descubrir que había sido la propia compañía la que había "envejecido químicamente" la batería de estos modelos.

Para tratar de subsanar su error y su falta de transparencia, aunque Apple nunca llegó a reconocer su culpa, la compañía ofreció la sustitución de las baterías en los equipos afectados por un precio muy por debajo del normal. Pero esto no fue suficiente, lo que provocó una enorme demanda colectiva, y para evitar un juicio, la compañía se comprometió a destinar 500 millones de dólares para compensar a todos aquellos que presentasen una reclamación por esta mala práctica.

A principios de enero, los afectados de EEUU comenzaron a recibir su compensación, en total cada demandante recibía 92 dólares (unos 84 euros), y ahora, según reportan desde CBS, es el turno de los perjudicados de Canadá que debido al acuerdo al que han llegado, recibirán entre 17,50 y 150 dólares canadienses, lo que sería entre 11,88 y 101,88 euros.

Esto significa que para poder recibir esta compensación has tenido que tener uno de los iPhone que hemos dicho (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 y iPhone 7 Plus) y haberlo comprado en Canadá durante ese tiempo.

Aunque si te afecto este caso estando en España, todavía hay cierta esperanza de que la compensación pueda llegar en algún momento, ya que hace un mes el ingreso estaba solo disponible para los ciudadanos de EEUU exclusivamente, y ahora se ha abierto a otro país más. Es poco probable, pero todavía cabe una mínima posibilidad de que se siga extendiendo a otras regiones.