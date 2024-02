¿Cómo poner Chrome como navegador predeterminado en Xiaomi?

Cuando nos compramos un dispositivo nuevo, sobre todo cuando se trata de un smartphone, a pesar de que estamos buscando novedad y cambios con respecto al teléfono anterior, a todos nos gusta ordenar y tener todo de manera similar a la que estaba antes. Es decir, queremos las mismas apps, colocadas en su mismo sitio, y normalmente también queremos que funcionen de la misma manera.

Internet, se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. Nos conectamos a él todos los días y pasamos varias horas navegando por él, y de nuevo cada usuario tiene sus preferencias. El buscador preferido por la gran mayoría de personas es Google Chrome o por lo menos eso reflejan los datos.

Por su lado, Xiaomi es uno de los fabricantes de móviles que más éxito han tenido en los últimos años, y se ha hecho un hueco y un nombre junto a gigantes que llevan muchos más años que él, como Samsung o Apple.

Por ello, si te acabas de comprar un smartphone de Xiaomi y quieres establecer Google Chrome como navegador predeterminado en tu nuevo dispositivo, te vamos a enseñar a hacerlo de manera sencilla. Y para tu tranquilidad, una vez que comiences a configurar tu teléfono, Xiaomi te preguntará qué navegador quieres como predeterminado.

Lo primero que tendrás que hacer es descargar Google Chrome desde la Google Play Store, en el caso de que todavía no tengas la app, su descarga es gratuita. Una vez esté instalada debes ir a la Configuración del dispositivo para después entrar en el apartado de Aplicaciones o Aplicaciones instaladas, el nombre puede variar ligeramente según la versión de MIUI que estés utilizando en tu dispositivo Xiaomi.

Una vez dentro de la configuración de aplicaciones, busca y selecciona la opción Aplicaciones predeterminadas. Esto te llevará a una lista de aplicaciones predeterminadas para diferentes funciones, como el navegador web, la aplicación de correo electrónico, etc.

Aquí, deberás seleccionar la opción de Navegador y al elegir esta opción se desplegará todas las opciones de navegador que puedes poner como predeterminadas, recuerda que si no la tienes instalada no podrás poner Google Chrome. Selecciona dicha opción, confirma el cambio y a partir de este momento, cada vez que te llegue un enlace para una web o cualquier cosa similar, se te abrirá siempre con la app de Google, a no ser que tú indiques lo contrario.