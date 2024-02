WhatsApp confirma que el mayor cambio en la historia de la app comenzará en marzo

El dominio de WhatsApp frente a las otras apps de mensajería instantánea es innegable, y es que la app de Meta tiene casi 3.000 millones de usuarios registrados. La gran mayoría de ellos están encantandos con este servicio, ya que es una manera sencilla, rápida y gratuita de comunicarse con sus seres queridos y conocidos, pero lo cierto es que hay otros usuarios que están ahí porque lo está todo el mundo, y en sus casos preferírían otras plataformas.

Así lo asegura la Unión Europea, quienes ya tienen casi todo listo para comenzar a implementar la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) y entre los muchos aspectos que recoge está el hecho de darle libertad de elección a los usuarios para usar las apps que prefieran y no a las que la sociedad impone.

Esto quiere decir que debido a que la mayoría de usuarios usan WhatsApp, el resto aunque no le gusten las políticas de esta app en privacidad o seguridad se ven obligados a usarla, pero con la entrada en vigor de la DMA esto cambiará para siempre.

La razón de ello es que la UE está obligando a las compañías que tienen copado sus áreas, como es el caso de WhatsApp, Google, Amazon, para que dejen a otros peces más pequeños entrar en juego. Para ello, como descubrió hace unas semanas WABetaInfo la compañía está desarrollando una nueva interfaz en la que en la pantalla principal de WhatsApp va a aparecer una nueva carpeta en la que llegarán mensajes enviados desde otras apps como Telegram o Signal.

WABetaInfo

Este cambio es histórico ya que por primera vez, podrás recibir un mensaje en WhatsApp y contestarlo aunque la otra persona te escriba desde el iMessage de Apple, por ejemplo. Y ahora, gracias a las declaraciones de Dick Brouwer, director de ingeniería de WhatsApp a Wire sabemos más sobre este cambio.

Brouwer ha explicado lo complicado que ha sido diseñar una plataforma con los niveles de seguridad de WhatsApp que a su vez permitiera que otras apps con otros códigos funcionen dentro de esta, sin embargo, ha reconocido que a pesar de estar "bastante contentos de dónde hemos aterrizado", no pueden ofrecer el mismo nivel de privacidad y seguridad que tenían hasta ahora.

A su vez, también ha explicado que el motivo por el que estos chats estarán en una carpeta separada es por la diferencia en las interfaces y que en principio los usuarios no sabrán desde que otra app les están escribiendo. Será a partir de marzo que las otras plataformas tendrán que firmar el acuerdo con WhatsApp, aunque la compañía de Meta tendrá hasta final de este año para implementar todos estos cambios.

Y entre los aspectos más importantes que ha señalado, Brouwer ha querido destacar que esta opción de interoperabilidad tendrá que ser consentida por cada usuario. "Puedo elegir si quiero participar o no en la apertura al intercambio de mensajes con terceros. Esto es importante porque podría ser una gran fuente de spam y estafas".

Esto significa que aunque WhatsApp está obligado a aplicar este cambio y abrirse a otras apps, los usuarios no lo están y serán ellos que elijan qué hacer, aunque no se ha confirmado, se presupone que podremos cambiar de opinión y si al principio hemos decidido no abrirnos, luego podremos hacerlo.