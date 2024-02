Lãberit lleva su tecnología a los hospitales de Ecuador y planea abrir en Estados Unidos

El grupo de consultoría tecnológica Lãberit ha logrado en los últimos tres años un vertiginoso crecimiento gracias al impulso de la digitalización. La compañía, que ha extendido su actividad geográficamente por gran parte de España, afronta ahora el reto de crecer más allá de sus tres grandes sectores tradicionales: administraciones públicas, industria y Sanidad.

¿Cuál es el balance de Lãberit este último año?

Ha sido sobre todo un año de crecimiento, hemos aumentado el volumen del negocio en más de 9 millones de euros. En el balance consolidado del grupo hemos cerrado con 58 millones de cifra de negocio, que se eleva a 66 millones si incluimos las participadas que no consolidan por que no tenemos la mayoría accionarial. En los últimos tres años en que hemos duplicado el tamaño y de negocio.

¿Cuáles son los motivos que explican ese crecimiento tan fuerte en tan poco tiempo?

Además de la buena evolución del sector tecnológico, hemos visto como han crecido especialmente en segmentos por los que apostamos desde hace tiempo, como Sanidad, en Administración Pública y en industria. Hoy aproximadamente un 40% del negocio procede del sector público, cerca de otro 40% de la industria y alrededor del 20% de Sanidad, tanto público como privada. Para ampliar nuestro mercado en 2023 creamos tres nuevas áreas específicas para banca y seguros por un lado; teleco y media, por otro; y energía y utilities también. Aunque ya teníamos algunos clientes, ahora queremos potenciarlos.

También han extendido su presencia en el resto de España con compras

Hemos realizado recientemente dos adquisiciones, una pequeña empresa en Gerona y también hemos tomado una participación de un tercio en una empresa gallega para penetrar allí. Ahora ya estamos presentes en 14 ciudades de España y aunque aún nos quedan algunas zonas, la capilaridad empieza ya a ser casi completa. Estamos ampliando tanto territorialmente como con productos y también con sectores.

¿Fuera de España también han logrado ese crecimiento?

A finales del año pasado hemos firmado un nuevo contrato en Ecuador para llevar implantar nuestra tecnología en una red de cuatro hospitales por 5 millones de euros. Nuestra internacionalización siempre ha estado basada en la Sanidad, que es el área en que llevamos más años con producto propio, nuestra solución de gestión hospitalaria SINA. Hoy utilizan esa herramienta más de 60 hospitales y centros médicos, de los que 40 están fuera de España. Tenemos filiales en Colombia, México y Argentina, aunque las ventas internacionales están por debajo del 10% todavía. Aunque estamos creciendo fuera, en España el ritmo es mucho mayor.

¿Se plantean instalarse en más países?

Queremos abrir Estados Unidos, es un objetivo que nos planteamos para este 2024.

¿Cuáles son las previsiones para este año?

La intención es ir ampliando negocio tanto geográficamente como en sectores. Este año esperamos alcanzar los 68 millones de euros de negocio y pensamos que tendremos unas 100 personas más a finales de año.

¿La estrategia para ello pasa por crecer con compras o de forma orgánica?

Nuestra estrategia pasa por el crecimiento orgánico y es en lo que basamos las previsiones. El crecimiento con adquisiciones solo lo contemplamos cuando se nos presenta una empresa que encaja, bien por razones territoriales o tecnológicas. Pero no es un objetivo y no somos proactivos, solamente analizamos las compras que nos ofrecen en casos como el de Girona, porque tenemos una presencia menor en Cataluña. Se nos presentan bastante oportunidades, pero la mayoría no nos encajan.

Uno de los obstáculos del sector tecnológico es la dificultad para atraer y retener talento, ¿les está afectando?

Sí, hay un lucha tremenda por el talento. Nosotros, afortunadamente, tenemos una rotación inferior a la del sector. Según diferentes estudios, la rotación media se sitúa entre el 26% y el 35%. Y nosotros estamos en torno al 15%. Pero esos niveles de rotación en el sector son extremos.

¿Cómo están afrontando el reto de la inteligencia artificial?

Hemos creado una oficina de inteligencia artificial que trabaja de forma transversal en todos los sectores y en todas las áreas. Estamos incorporando inteligencia artificial tanto en nuestros productos como en los proyectos que desarrollamos. Por ejemplo, estamos lanzando al mercado un producto de gestión del talento que se denomina Talent y que hemos diseñado en colaboración con Equipo Humano, consultora especializada en Recursos Humanos.

Además la inteligencia artificial está siendo un factor clave en la tecnología sanitaria que es una de nuestras especialidades. Se está utilizando tanto en agentes conversacionales como aplicada a los informes médicos. Y también a la imagen médica. Hemos ejecutado proyectos de inteligencia artificial en Salud con comunidades autónomas como la valenciana y Canarias. Uno de esos casos es una solución de imagen médica lumbar que permite facilitar predicciones y anticipar tratamientos. Son soluciones en que no se trata de sustituir al médico, se trata de ayudarle y darle herramientas para que su trabajo sea muchísimo más rápido y más eficaz, en ningún caso de sustituirlo.

Los fondos Next Generation han estado mucho más presentes en los telediarios que en la realidad del tejido empresarial

¿La pandemia y la inversión de los fondos Next Generation en digitalización han supuesto un impulso para Laberit?

Pues yo te diría que los fondos Next Generation han estado mucho más presentes en los telediarios que en la realidad del tejido empresarial. Han llegado algunos proyectos, pero más bien de pequeño volumen y financiados por el kit digital, pero con un impacto limitado. Por lo menos en lo que a nuestro negocio se refiere la pandemia ha sido la que ha traído muchos cambios y lo que ha acelerado la digitalización y ha convertido herramientas que ya existían en algo habitual.

¿Se plantean dar entrada socios o de inversores para acelerar sus planes?

No de momento. Siempre estamos estudiando a posibilidad de salir a bolsa o alguna inversión para el crecimiento inorgánico, pero no en los próximos dos o tres años. Más adelante, pues ya se verá. Este crecimiento lo podemos soportar con recursos propios, porque queremos ritmos que sean digeribles para nosotros. Lo que sí nos planteamos es ante el éxito que estamos teniendo en la solución de gestión hospitalaria SINA es hacer una spin-off de este producto, de forma que a través de esa empresa podamos crear una red de distribuidores internacional y que en ella pudiese entrar un socio minoritario para acelerar su expansión.