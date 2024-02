El Metro de Madrid estrena sus nuevos tornos "inteligentes": están en estas estaciones

Cada día los dispositivos que nos rodean y usamos constantemente se hacen más inteligentes, es decir, tienen más capacidades y requieren cada vez menos de que una persona haga la acción para poder realizarla, y mientras que por norma general tan solo pensamos en smartphones, tablets, relojes y similar como gadgets inteligentes, lo cierto es que hay muchos más.

En este caso, los que pasan a considerarse como un equipo inteligente son los nuevos tornos que ha instalado el Metro de Madrid en algunas de sus estaciones, y como hemos podido saber planea extender a varias estaciones más de la red de metro en los próximos años.

Esto es por la renovación que va hacer el Metro con los tornos, al cambiarles la forma, tamaño y apariencia, además de introducir novedades en las capacidades de estos para mejorar la experiencia de los viajeros.

Según hemos podido saber, estos nuevos tornos ocupan menos espacio al ser más pequeños y ofrecen una experiencia más intuitiva al tener una pantalla que informa al usuario sobre la admisión del título de transporte empleando gráficos y texto. Además, usan avisos acústicos y de iluminación led en las puertas y en el suelo para informar sobre la validación del título.

Pero sin duda, la novedad más esperada por todos los viajeros que introducirán estos tornos "inteligentes" es que permitirán el pago de un billete con tarjeta bancaria directamente en el torno, y no tener que sacárselo en las máquinas que hay en las entradas. Aunque esta función todavía no estará disponible y no se espera hasta 2026.

Como lanzamiento inicial de estos tornos, la Comunidad de Madrid acaba de estrenarlos en las estaciones de Cuatro Caminos y Reyes Católicos, que se suman a los 17 que ya tiene la estación de Gran Vía. Esta es la primera fase de un plan renove que pretende introducir estos nuevos modelos hasta 2025 en hasta 32 estaciones distintas.

Al parecer el orden de implantación se regirá por la afluencia que tengan las estaciones seleccionadas, que por ahora sabemos que entre las afortunadas están Manuel de Falla, Alonso de Mendoza, Juan de la Cierva, Getafe Central, Casa del Reloj, Hospital Severo Ochoa, Menéndez Pelayo y Tres Olivos. También, en Begoña, Avenida de América, Atocha, Ventas, Duque de Pastrana, Santiago Bernabéu y Diego de León.

Como decíamos, esta implementación se realizará hasta 2025, con un presupuesto de 16 millones de euros para las 32 estaciones y los 387 nuevos accesos inteligentes. En 2024, ya han instalado 22 tornos de este tipo, 13 en Cuatro Caminos y nueve en Reyes Católicos con una inversión de casi 700.000 euros.