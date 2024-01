Qué es el timo del botón rojo: la nueva ciberestafa que está afectando a los más mayores

Los ciberataques se han convertido en una amenaza a la que se enfrentan los usuarios cada día, y es que lo peor de todo es que cada estafa o timo viene por una vía o se elabora de una manera distinta, lo que las hace más complicadas de detectar, sobre todo si no eres consciente de su existencia.

Para mayor efectividad en sus ataques, los ciberdelincuentes aprovechan fechas importantes, momentos específicos (rebajas), eventos o buscan los eslabones más vulnerables. Su objetivo es hacerse con tus datos personales y bancarios, o que directamente les ingreses tu dinero en sus cuentas, como ocurrió con este hombre que pensó que le había contactado ING.

A pesar de que cada vez la sociedad es más consciente de los peligros que alberga internet, cada día los ciberdelincuentes perfeccionan sus estafas cada vez más para hacerlas casi imperceptibles, pero ya no solo eso, sino que como buenos delincuentes sin escrúpulos, van a por aquellas personas más indefensas en el mundo digital, las personas mayores.

Si ya es complicado explicarle a una persona de 70/80 años a cómo usar WhatsApp o simplemente hacer una llamada con un teléfono móvil, enseñarla los peligros y posibles amenazas de la red es casi una tarea imposible.

Por desgracia, los cibercriminales son conscientes de ello, y en los últimos meses se ha detectado un auge en un tipo de estafa concreta en la que se hacen pasar por el servicio de teleasistencia.

En qué consiste el timo del botón rojo

¿Sabes en qué consiste el timo del #BotónRojo ??



Llaman por teléfono ? haciéndose pasar por trabajadores del servicio de #teleasisitencia del 112



Buscan conseguir datos personales o bancarios ?



Los mayores son el objetivo principal de esta #estafa, por eso ? AVÍSALES pic.twitter.com/CYL4TT4J76 — Policía Nacional (@policia) December 31, 2023

El botón rojo de teleasistencia, es un producto que puede venir en varios formatos (pulsera, colgante o directamente un botón como tal) que se les da a las personas mayores para que en caso de una emergencia o caída puedan ponerse en contacto rápidamente con los servicios de atención sanitaria.

Se ha convertido en un producto perfecto para aquellas personas que viven solas ya que sirve garantizar la tranquilidad y seguridad tanto de los usuarios que lo llevan consigo, como de sus familiares. Pero tal y como está alertando la Policía Nacional, se ha extendido un timo que se hace pasar por este servicio y está afectando a las personas de la tercera edad.

Al parecer, los delincuentes suplantan al 112 e intentan conseguir que el anciano les dé sus datos personales y bancarios para poder recibir este botón rojo, e incluso en algunos casos han llegado a conseguir que las víctimas aprueben un pago mensual por este servicio.

Debido a lo bien preparada que está esta estafa, ya son muchas las víctimas de este engaño que no deja de crecer, por ello es importante informar a nuestros mayores de este peligro y que en caso de ser contactados por este servicio no entreguen ninguna información confidencial hasta que no hayan comprobado la legitimidad de la comunicación.