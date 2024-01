Cómo aprender Inteligencia Artificial online, gratis y desde cero con tres expertos

Viendo todas las capacidades que tiene la Inteligencia Artificial (IA) y lo rápido que se está desarrollando, es normal que nadie quiera quedarse atrás y por ello todo el mundo está interesado en aprender a usar y aprovechar todas las ventajas que esta tecnología nos ofrece. Hoy en día se aprecia bastante el salto generacional en el uso de internet y los dispositivos inteligentes, y ahora está en las manos de cada uno no perder el tren de la IA y quedarse obsoleto tecnológicamente hablando.

Si bien la IA es un negocio millonario, solo hay que fijarse en las empresas que han sabido aprovechar el momento y posicionarse correctamente como OpenAI y su ChatGPT, para sorpresa de muchos comenzar nuestra propia andadura con esta tecnología es muy barato, de hecho, puedes empezar a formarte de manera gratuita.

Y es que al igual que las propias plataformas impulsadas con IA ofrecen versiones gratuitas, también hay expertos en esta materia, que están al tanto de todas las novedades y formas de usar la IA, que ofrecen consejos, cursos e información relevante sobre este tema de manera accesible para todo el mundo y lo mejor de todo es que puedes aprender de ellos desde tu casa y de manera sencilla y gratuita.

Carlos Santana (@DotCSV)

Con más de 825.000 suscriptores en YouTube, Carlos Santana es uno de los divulgadores de IA más importantes e interesantes de seguir en España. En sus vídeos que puedes encontrar en YouTube, Instagram o TikTok cuenta y muestra a los usuarios sobre IA en diferentes aspectos, informa sobre novedades y explica las nuevas aplicaciones que las IAs más utilizadas van incorporando.

Pero ya no es solo eso, sino que desde su cuenta de X, este usuario comparte hilos donde si no te gusta ver vídeos o no tienes tiempo, puedes aprender a usar este tipo de plataformas también.

Álvaro Peña (@isocialwebseo)

Otra buena opción si te quieres formar en IA de manera gratuita y poco a poco, es seguir a Álvaro Peña, ya que es otro de los creadores de contenido sobre esta tecnología más seguidos del país. En su caso ofrece consejos para sacarle el máximo partido a la IA a través de su cuenta de X, aunque también brinda información sobre toda la actualidad del sector en su newsletter gratuita o desde el podcast @ElTestdeTuring.

Adam (@Adamaestr0_)

Para terminar, otra de las voces más destacadas en nuestra lengua para aprender a sacar el máximo partido a todo lo que nos ofrece la Ia es el usuario Adam quién desde su cuenta de X (antes Twitter) ofrece consejos, trucos y detalles de funciones y herramientas de las plataformas de IA más populares que quizás por ti solo no lograrías encontrar.

A su vez tiene uno de las newsletters más grandes de la lengua hispana sobre IA donde muestra trucos para principiantes en apps como ChatGPT que te ayudará a mejorar la productividad en tu trabajo.