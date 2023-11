WhatsApp confirma que están trabajando para incluir anuncios dentro de la app

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea número uno en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios registrados en todo el mundo, y soprendéntemente es una de las pocas apps y redes sociales que no tienen publicidad dentro, o por lo menos hasta el momento no ha tenido.

El éxito de WhatsApp, a aparte de su facilidad de uso, reside en que es una app gratuita que te permite comunicarte con tus seres queridos y amigos de cualquier forma, es decir, mediante mensajes, llamadas o videollamadas.

WhatsApp forma parte de un conglomerado de Meta, que aunque parezca que sus apps no están interconectadas, WhatsApp, Facebook e Instagram tienen mucho que ver, y por norma general los usuarios suelen tener por lo menos dos cuentas en alguna de estas tres apps, si no es en las tres.

Sabemos que Instagram y Facebook están repletos de anuncios, aunque pronto en Europa los usuarios podrán pagar por quitarse la publicidad de estas apps. Sin embargo, WhatsApp siempre se había salvado de los anuncios, y ante cualquier rumor de que estaban trabajando para introducirlos, la compañía negaba que estuviera planteándose algo así.

No obstante, las cosas cambian y a pesar de que hace unos meses, Will Cathcart negó rotundamente una información de Financial Times que decía justo esto, ahora hablando con un medio brasileño, ha dejado caer que los anuncios en WhatsApp podrían ser una realidad cercana.

Cathcart asegura que en lo que es la pantalla principal de la app, donde están los chats, no habrá publicidad, pero en otras funciones de la plataforma quizás si las introduzcan.

"La razón por la que he matizado la respuesta es que podría haber anuncios en otros lugares: canales o los estados. Por ejemplo, puede que los canales cobren por suscribirse, que sean exclusivos para miembros de pago o que los propietarios quieran promocionar el canal. Pero no, no pondremos anuncios en tu bandeja de entrada", ha explicado Cathcart.

Hasta ahora, Meta usaba Instagram y Facebook para recibir dinero por publicidad, mientras que WhatsApp funcionaba como una base de datos gigantes, ahora parece que la compañía quiere más y seguramente en los próximos meses comencemos a ver anuncios en WhatsApp en los apartados de Canales o los Estados, algo que muy probablemente los usuarios europeos podrán quitar si pagan una suscripción.