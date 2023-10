El dato personal que no deberías publicar en redes sociales para evitar robos y okupas en tu casa

Son muchos los beneficios que ofrecen las redes sociales, sobre todo en términos de comunicación, donde gracias a todas las herramientas y funciones ahora es muchísimo más fácil estar conectados con tus seres queridos, amigos e incluso conocidos y desconocidos y saber qué hacen, a qué se dedican o donde están en cada momento.

Y es que este tipo de plataformas se han posicionado como la identidad digital de cada uno, y aunque haya personas que apenas tengan presencia online, por norma general los usuarios suelen publicar muchísimo contenido, y por lo tanto muchísima información sobre su vida y día a día.

Es cierto que en un principio los seguidores que solemos tener son personas cercanas, conocidas y quizás una mínima parte de gente que realmente no estamos completamente seguros de quienes son, eso sin contar que si tienes el perfil de tus redes sociales público, cualquier persona que quiera puede acceder y ver lo que subes a estas apps.

Y mientras es muy chulo y divertido mostrar tu día a día, dónde estás o que estás haciendo en cada momento, hay una parte negativa de subir tantos contenidos a tus redes. Y es que si estás constantemente subiendo fotos o vídeos de una cuenta atrás de un viaje, la foto en el aeropuerto o ya en tu destino, te estás exponiendo a tí mismo a que vayan a tu casa, sabiendo que no estás, y entren a robarte o incluso a okupar tu casa.

Toda publicación en internet está dando información personal que en malas manos puede ser muy peligrosa y puede afectarte negativamente. Es por ello, que aunque te urja la necesidad de subir una foto que indica que estás o vas a estar fuera de casa, lo cierto es que por tu seguridad lo que tienes que hacer es no pregonar tus viajes o el tiempo que vas a estar ausente.

A su vez, y aunque esto para el "postureo" no sea lo mejor, si quieres compartir fotos y vídeos chulos de tu viaje, es mejor hacerlo una vez ya estés de vuelta en casa, de esta manera compartes tus momentos con tus seguidores pero no te estás exponiendo a que entren en tu casa porque no estás.

Como recomendación extra, tampoco debes publicar fotos de los billetes de avión o los códigos QR, no solo porque esto indica que te vas a marchar un tiempo, sino que alguien podría cogerlos y robarte el ticket.