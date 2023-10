Alerta por una oleada de estafas de hoteles en Booking dentro de la propia app

Nuestra ciberseguridad está en juego prácticamente todos los días, y esto es por que los ciberdelincuentes trabajan constantemente para infiltrarse y robar nuestros datos personales y bancarios por todas las vías posibles.

El problema es que podemos estar muy seguros de que nos sabemos sus técnicas, pero es que cada día estas evolucionan y se perfeccionan, haciendo que cada vez sean más complicadas de detectar.

Esto mismo ha ocurrido en la app de reservas de alojamientos vacacionales Booking.com, donde cientos de usuarios están denunciando una oleada de estafas que están ocurriendo dentro de la propia plataforma.

Se trata de una campaña de phishing, en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por hoteles legítimos dentro del chat de la propia app, y que está afectando a los usuarios que han hecho alguna reserva a través de dicha plataforma.

Al parecer se les informa a estos de que su reserva podría cancelarse debido a un problema de verificación de su tarjeta de crédito y que deben seguir las instrucciones que les van a dar para solucionar el problema.

