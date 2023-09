Caída de WhatsApp, Instagram y Facebook: problemas en las apps web de Meta

Parece que los servidores de las aplicaciones web de tanto WhatsApp, Facebook e Instagram no están funcionando correctamente y están dando error de conexión, no obstante, parece que las apps móviles sí que están funcionando con normalidad.

Meta, propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram es una de la compañías tecnológicas más grandes del mundo, y por lo tanto tienen que cubrir las necesidades de millones de usuarios en todo el mundo a todas horas.

Por ello es normal que de vez en cuando ocurran caídas y otros tipos de errores que provocan que las apps no funcionan correctamente. Y justamente esto es lo que parece que esta ocurriendo desde esta manaña en las tres principales apps de la compañía.

Lo extraño es que el problema parece estar afectando tan solo a las versiones web de tanto WhatsApp, Facebook e Instagram mientras que las apps móviles, y normalmente las más usadas, parecen que funcionan con normalidad.

En estos casos, una herramienta fiable es la app Down Detector donde reportan cuando una web sufre una caída o cualquier tipo de problema que causa interferencias en su uso normal. Y en este caso sí que marcan interferencias en las últimas 24 horas, no obstante, la compañía propiedad de Mark Zuckerberg todavía no ha informado ni del problema ni de la causa, estaremos atentos para actualizar.

Hace tan solo unos días, Instagram también sufrió una breve caída que afectaba a la carga de contenidos, aunque la compañía la pudo subsanar rápidamente.