¿Por qué WhatsApp no me deja enviar mensajes?

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más importante del mundo, ya que de él dependen las conversaciones de más de 2.000 millones de usuarios que tiene registrados en todo el mundo. No es una posición fácil de estar, ya que, al albergar la información de tantos millones de personas, es normal que haya ocasiones en los que algo va mal.

Debido a su envergadura, aunque el problema sea mínimo, este puede afectar a millones de usuarios en todas las partes del mundo y les impida enviar mensajes con normalidad desde la app por problemas o dificultades técnicas.

Existen varias razones por las que estás teniendo problemas para enviar mensajes dentro de esta plataforma de Meta. Por ello, en el día de hoy te vamos a enumerar algunas de las posibles causas y (en el caso de que se pueda) las soluciones.

1. Conexión a Internet inestable o perdida

Como muchísimas otras apps, WhatsApp requiere de una conexión a Internet activa y estable para funcionar correctamente. Es posible que experimentes dificultades para enviar mensajes si tu conexión es débil o intermitente. Para solucionarlo verifica que estés conectado a una red Wi-Fi o que tu conexión de datos móviles sea sólida.

2. Problemas en los servidores de WhatsApp

WhatsApp funciona a través de diversos servidores que gestionan su correcto funcionamiento, debido a la alta demanda, puede ocurrir que estos experimenten problemas técnicos o se sobrecarguen. Aquí, lo único que se puede hacer es darle tiempo y esperar a que lo solucionen.

3. Problemas de almacenamiento en tu dispositivo

Puede ser que el problema no sea de WhatsApp, sino que de nuevo se deba a algo tuyo, en este caso que tu dispositivo tenga el espacio completo y por lo tanto no pueda funcionar correctamente. Lo que tienes que hacer es liberar espacio de almacenamiento, esto lo puedes conseguir eliminando mensajes, fotos, vídeos o incluso apps que no uses.

4. Te han bloqueado

Si estás experimentando dificultades al enviar mensajes a un contacto específico, cabe la posibilidad de que hayas sido bloqueado por esa persona. Cuando alguien te bloquea en WhatsApp, no puedes enviarle mensajes ni ver su información en la aplicación, por lo que es mejor que dejes de intentar contactar con esa persona.

5. Restricciones geográficas o de red

En algunos casos, WhatsApp podría estar restringido en determinadas regiones o en redes específicas, como, por ejemplo, si estás conectado al WiFi de tu trabajo o del colegio. Si estás intentando utilizar WhatsApp en un lugar donde podría haber restricciones, es posible que experimentes problemas al enviar mensajes, por lo que tendrás que usar los datos móviles o buscar otra WiFi.