El nuevo iPhone 15 tendrá la misma potencia de carga que un Android de 2020: y es la más alta hasta el momento

Cuando la gente piensa en iPhone, piensa en el rey de los smartphones, y es que existe una veneración hacia los teléfonos de Apple que muchas veces nos ciegan la realidad, y es que Apple no es siempre la mejor en todo.

No es que los iPhone no sean teléfonos completos, de hecho, si han llegado hasta donde están se debe a que las prestaciones y habilidades de estos smartphones son muy buenas y diferenciales, pero no en todos los aspectos. Y uno donde muchas otras compañías han superado a la compañía de la manzana es en el de la batería.

Tanto a la hora de cargar como en duración, existen muchísimos smartphones de Android que superan por muchísimo a cualquiera de los iPhone, incluido el próximo gran lanzamiento de la compañía, el iPhone 15.

Con su llegada programada a mediados de septiembre, cada vez vamos sabiendo y conociendo más sobre esta nueva generación de iPhone, como el posible diseño que tendrá. Ahora, según ha descubierto 9to5Mac, el iPhone 15 a parte de llevar un puerto de carga tipo C, por primera vez en su historia, también incluirá carga rápida de 35W.

Esto es sin duda una buena noticia para los usuarios de Apple, ya que en el iPhone 14 tiene como máximo 27W de carga que prometía "hasta un 50% en aproximadamente 30 minutos" y ahora con la llegada de la potencia de 35W a algunos modelos del iPhone 15, se reducirá todavía más el tiempo de carga.

Apple llega tarde

Está claro que es motivo de celebración, ya que supone una mejora en estos teléfonos, sin embargo, Apple llega bastante tarde para sorpresa de muchos, que están acostumbrados a que la compañía fundada por Steve Jobs sea puntera en tecnología.

Y es que mientras Apple se centraba en otras funciones y mantenía su cargador Lightning para todos sus nuevos modelos, el resto de los fabricantes, destacando a realme, Huawei u OPPO comenzaron a lanzar smartphones con esa potencia de carga rápida hace más de tres años.

Esto significa que modelos lanzados en 2020, y que hoy en día muchos podrían considerar como 'desfasados' tienen mucha más potencia de carga que el iPhone 15 que todavía ni ha salido al mercado.

Es cierto que la batería de un teléfono no tiene por qué ser un factor determinante para medir la calidad de un teléfono, pero resulta curioso que un teléfono que va a salir por más de 1.000 euros al mercado tenga peor batería y cargue más lento que uno que lo puedes encontrar por menos de 300 euros.