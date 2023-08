Cinco usos que probablemente no hayas pensado pero que puedes hacer con ChatGPT

La Inteligencia Artificial, y en este caso ChatGPT, es una tecnología que ha llegado a nuestras vidas para cambiarlas por completo, y es que esta plataforma nos ha abierto todo un nuevo horizonte de posibilidades en casi todas las áreas que podamos pensar.

Son muchísimos los usos y aplicaciones que podemos hacer de la IA y de ChatGPT, y lo mejor de todo es que con el paso del tiempo y el desarrollo de esta tecnología, cada día se descubren nuevas formas en las que aprovechar la inteligencia de este chatbot para mejorar y facilitar nuestro trabajo o entretenimiento.

Por si no lo sabías, ChatGPT está constantemente aprendiendo a partir de los comandos que se le dan, por lo que cada mensaje nuevo en la plataforma sirve para formar y mejorar las contestaciones de esta máquina.

Y mientras ChatGPT se usa principalmente para la generación de textos o para la elaboración de listas, esto es solo la punta del iceberg y por ello hoy te decimos hasta cinco usos de esta IA que quizás nunca antes habías pensado que se podían hacer.

1. Resumen de textos

Al igual que puedes coger y decirle a ChatGPT que genere un texto que explique cualquier cosa, también puedes hacer justo lo contrario. Con esto nos referimos a que puedes coger un texto que es muy largo y complicado de entender y pedirle a este chatbot que te haga un resumen claro y conciso de la longitud que tu prefieras.

2. Recetas

Es cierto que ya existe una app para ello, pero si no la tienes descargada puedes directamente pedirle a ChatGPT que te enseñe una receta con los ingredientes que tengas. Además podrás indicarle qué material tienes o cuánto tiempo quieres estar cocinando para que te recomiendo una receta que se ajuste a tus necesidades en ese momento.

3. Guía Turístico

En el caso de que te vayas de viaje, también puedes aprovechar las cualidades de ChatGPT para que te haga de una guía de viaje totalmente personalizada y adaptada a todas las necesidades y requerimientos que quieras. Puedes pedirle que lo adapte en función del transporte que tengas, el número de personas, el presupuesto o cualquier aspecto que se te ocurra.

4. Generador de contraseñas

En un mundo donde la ciberseguridad es cada vez más importante, y donde la IA es capaz de adivinar tus contraseñas en apenas unos segundos, también puedes aprovechar sus cualidades para que te genere claves seguras y que cumplan con todos los aspectos que recomiendan los expertos.

5. Generador de nombres creativos

Si bien es cierto que si hay algo en lo que la IA no podrá nunca suplantar a las personas es en la creatividad, eso no quita que esta tecnología no pueda ayudar en este proceso creativo. Muchas veces nos bloqueamos con una idea y no somos capaces de ver más allá, por ejemplo, a la hora de pensar un nombre para tu compañía, proyecto, perro o título de tu último blog.

Tan solo tienes que pedirle ayuda a ChatGPT, darle las claves de lo que estabas pensando y en cuestión de segundos tendrás numerosas opciones.