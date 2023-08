El espectacular vídeo de un paracaidista español que muestra cómo son las nubes por dentro

Hay cosas en esta vida que la gran mayoría de personas se ha preguntado alguna vez cómo sería, y gracias a la tecnología muchas veces hemos conseguido salir de dudas. Ya sea yéndonos al espacio, sumergiéndonos bajo el mar, o como ha hecho este paracaidista español, atravesar las nubes y mostrar que se siente, ve y escucha mientras pasas por una.

Las personas son curiosas por naturaleza, y gracias a esta necesidad de indagar aquello que desconocemos vamos desarrollando herramientas y distintas formas para conseguirlo. Sin duda las nubes son un elemento que nos llama la atención, y sobre todo desde pequeños fantaseamos en cómo sería estar, "pisar" o pasar por una.

Es cierto que este sueño se puede conseguir, pero no todo el mundo se atreve a tirarse de avión a cientos de metros sobre el suelo o por otro motivo no puede. Pero eso no significa que no podamos ver cómo es una nube por dentro, y es que gracias a este vídeo del paracaidista español Eric Finat, podemos vivir esta experiencia, aunque sea a través de una pantalla.

Gracias a que llevaba una cámara en el casco se puede apreciar esta caída en libre pasando por una nube, desde una perspectiva a la que no estamos acostumbrados. El paracaidista graba todo con una Insta 360, un tipo de cámara que como bien indica su nombre hace vídeos de 360 grados por lo que puede captar todos los ángulos, creando unas imágenes bastante espectaculares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eric Finat (@ericfinat)

Como se puede apreciar en el vídeo, este paracaidista se tira y entra de lleno en una nube, a la que como indica en la descripción del vídeo, se asemeja mucho a un túnel de lavado. El vídeo muestra como atraviesa una capa blanca por la que no se puede ver nada más que gotas de agua y como se podría presuponer, acaba totalmente empapado.

Pero la imagen no es lo único en lo que hay que fijarse, sino que como también indica no hace falta música de aventura para acompañar al vídeo, ya que el sonido real de esta experiencia también merece ser valorado.

A las pocas horas de subir este vídeo a su cuenta personal de Instagram, la publicación se volvió viral y ya cuenta con más de 770.000 me gustas y más de 10 millones de visualizaciones, solo tienes que verlo para entender por qué.