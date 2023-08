Qué significa en Netflix: 'tu cuenta no puede usarse en esta ubicación'

Las plataformas de reproducción de series y películas en streaming se han convertido en uno de los servicios más comunes de tener en casa, y dentro de todas las plataformas existentes una de las líderes en la industria es Netflix. Sin embargo, los usuarios ocasionalmente se encuentran con un mensaje desconcertante: "Tu cuenta no puede usarse en esta ubicación", en este artículo, exploraremos en detalle qué significa este mensaje y por qué se produce.

Una práctica bastante común en la industria del entretenimiento es la de la restricción geográfica. Este término hace referencia a la limitación de acceso a un contenido dependiendo de la ubicación geográfica desde la que se conecta el usuario, esto quiere decir que las mismas series y películas no están disponibles en Netflix España que en Netflix Canadá.

La razón por la que ocurre esto, es que la compañía tiene distintos acuerdos de licencia y derechos de distribución dependiendo del país o región. Por qué Netflix no compra una película a un estudio de cine y la sube a la nube, sino que lo que hacen es comprar los derechos de distribución en función de dónde quieren emitir esos contenidos.

Por ejemplo, si Netflix compra los derechos de una nueva serie española, no tiene ningún interés (a no ser que sea muy exitosa) en que un usuario de Japón la vea y por lo tanto el contenido no está disponible en esa región.

Cuando un usuario intenta acceder a contenido que no está disponible en su ubicación actual, el sistema de Netflix detecta la dirección IP del dispositivo. La dirección IP es un identificador único para que los servicios en línea pueden determinar la ubicación aproximada del usuario. Si la dirección IP indica que el usuario se encuentra en una región donde el contenido no está autorizado debido a restricciones geográficas, se desencadena el mensaje "Tu cuenta no puede usarse en esta ubicación".

Es importante destacar que Netflix no impone estas restricciones aleatoriamente. La plataforma está legalmente obligada a cumplir con los contratos de licencia y acuerdos de distribución, y en el caso de que Netflix ignorara estas restricciones, podría enfrentar acciones legales y dañar sus relaciones con los socios de la industria.

Cuál es la solución

La primera solución y la más recomendable es la de esperar, en muchos casos si Netflix observa que la serie es exitosa y que hay una fuerte demanda por los usuarios de un país o región puede que extienda el contenido en cuestión, o también pueden esperar a que expiren los acuerdos para hacerlo. Otra opción menos recomendable, es la de usar una VPN (Red Privada Virtual) no obstante esto puede eludir los términos de servicio d Netflix lo que puede acarrear una suspensión de cuenta.