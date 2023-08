Qué problema tiene un microondas cuando no calienta

Como cualquier otro electrodoméstico, los microondas pueden sufrir distintos daños que causen que no funcionen correctamente, a veces el fallo es algo que se aprecia visualmente, por ejemplo, directamente no se enciende. Sin embargo, también puede ocurrir que todo parezca normal pero cuando sacas la comida esta sigue fría o tan solo está templada.

Obviamente la labor de este aparato electrónico es la de calentar, por ello cuando no lo hace o por lo menos no lo hace correctamente, debemos investigar qué ocurre. En primer lugar, comprueba si el problema reside en otra cosa que no sea el microondas, por ejemplo, el enchufe o la corriente del hogar, pero si este no es problema, hoy te contamos las otras posibles causas.

Placa mica

La placa mica es la chapa que suele haber en una de las paredes del microondas y se encarga de proteger al magnetrón para que no le caiga suciedad mientras calientas la comida. Para solucionarlo solo tienes que cambiarla.

Circuitos dañados

Otra de las causas más comunes en las averías es que los circuitos del electrodoméstico estén averiados, normalmente porque las ondas electromagnéticas no se propagan con la suficiente potencia como para calentar la comida.

Obstrucciones

La avería también puede producirse por pequeñas obstrucciones dentro del aparato causadas por restos de comida u otros residuos, por lo que para evitar este problema hay que limpiar periódicamente este electrodoméstico.

Fusibles

Por último, el problema puede estar en que los fusibles se han quemado o derretido. Esto puede ocurrir por culpa de un fallo de fábrica, la falta de mantenimiento o simplemente porque el electrodoméstico se ha sobre calentado.

Es importante recordar que todas estas causas son una de las múltiples posibilidades que pueden causar que tu microondas no caliente como debería. En el caso de comprobar estas y que ninguna sea la causa del problema te recomendamos que te pongas en contacto con un especialista, y en el caso de que el producto siga en garantía, llévalo a la tienda donde lo compraste.