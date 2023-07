Muere a los 59 años Kevin Mitnick: el pirata informático más buscado del mundo"

Hoy en día ya estamos acostumbrados a escuchar sobre ciberataques y hackers, no obstante, en la década de los 90 estos cibercriminales no eran tantos y su rastreo era más complicado. Kevin Mitnick fue uno de los piratas informáticos más destacados de su época y tildado por muchos como el más buscado del mundo durante esta etapa.

Según ha confirmado The New York Times, Mitnick falleció el pasado domingo a la edad de 59 años debido a un cáncer de páncreas que padecía. Ahora, el impacto y reconocimiento que tuvo este experto informático se ha diluido bastante, pero durante los 90 era toda una estrella de la ciberdelincuencia.

Mitnick, también conocido como el Condor, comenzó a ganar renombre a raíz del robo de más de 20.000 mil archivos de datos y números de tarjetas de crédito de usuarios de Estados Unidos. Durante años, accedió de manera impune a diferentes sistemas informáticos de diversas instituciones, tanto corporativas, gubernamentales e incluso educativas como las universidades, apoyándose en gran mayoría en técnicas de ingeniería social.

Todas estas 'hazañas', entre las que destacan los ataques a Motorola o a Nokia, llevaron a que los investigadores lo nombraran como el pirata informático "más buscado del mundo". No obstante, en 1995 las autoridades lograron detenerlo, y donde se declaró culpable de fraude informático y condenado a 46 meses de prisión o lo que es lo mismo a casi cuatro años de cárcel.

Lo cierto es que el juicio fue algo polémico, y tal y como recoge él mismo en sus memorias publicadas 'Ghost in the Wires: My Adventures as the World's Most Wanted Hacker', Mitnick cuestionó muchas de las acusaciones dejando caer que no todas eran ciertas. A su vez, grupos de otros piratas informáticos comenzaron a hackear y bloquear páginas web en modo de protesta, siendo la web de The New York Times uno de los objetivos afectados.

Tras su salida de prisión, durante los tres años posteriores se le prohibió usar un ordenador o un teléfono móvil sin el permiso de su oficial de libertad condicional. Este experto informático aprendió la lección y como reconoció a lo largo del resto de su vida, lo que hizo "era inmoral, estaba mal y afectó negativamente a muchas empresas".

De hecho, para subsanar sus errores y no desperdiciar su talento y conocimientos informáticos, Mitnick pasó a ser un consultor de seguridad informática, llegando incluso a trabajar para la CIA, y a los años acabó creando su propia empresa de ciberseguridad llamada Mitnick Security Consulting.