ABANCA mejora el 'Modo discreto' para su app móvil: protege tu información al hacer un bizum

Hoy en día es más que común hacer un bizum, este servicio de pago instantáneo sin comisiones ha revolucionado por completo la economía y se ha convertido en la manera favorita de pagar de los españoles, ya sean entre particulares o a un negocio.

No obstante, si alguna vez te has parado a hacer un bizum y estabas en la calle, un bar o en una tienda rodeado de gente o directamente le estás haciendo uno a la persona que tienes enfrente, seguro que has sentido la necesidad de intentar tapar y esconder tu pantalla.

Esto normalmente se hace para que no se vea cuánto dinero tienes en el banco, una pregunta algo tabú si no eres David Broncano. Por ello, el grupo ABANCA ha lanzado una nueva forma de activar esta función para su app móvil pensada específicamente para ese momento más incómodo que ocurre a la hora de hacer un bizum.

Así puedes activar el 'Modo Discreto'

Si vas a hacer un Bizum desde tu #appABANCA y hay gente a tu alrededor, haz shake a tu móvil o voltéalo y ¡boom! ???? ¡Modo discreto ON! Así ninguna mirada curiosa podrá ver tu saldo ????. También puedes activarlo/desactivarlo en el menú "Personaliza tu app".https://t.co/KziyUuBtdI pic.twitter.com/QFQ5GrNhZt — ABANCA (@SomosABANCA) July 10, 2023

A la hora de pagar, lo que queremos es la máxima discreción, ya que, si no queremos que la otra persona el dinero que tenemos ahorrado o la cantidad que estas enviando, debería haber algo para ello.

ABANCA ha diseñado el acceso rápido para el 'Modo Discreto' que consiste en una función que con tan solo agitar o voltear el teléfono con la app abierta se activa. Al hacerlo podrás ocultar los importes y saldo de tu cuenta para que ni los más curiosos puedan echar un ojo, a su vez, si vuelves a agitarlo la app volverá al modo normal donde sí se muestran las cifras.

A su vez, la compañía ha explicado que también puedes activar y desactivar dicha función accediendo al menú de 'Personaliza tu app'. Sin duda esta pequeña característica será una de las grandes ventajas que ofrece la app de ABANCA, ya que, aunque BBVA o Santander ofrezcan también este modo su activación es manual y no mediante un gesto como la que te acabamos de contar.