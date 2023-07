TikTok ahora va a por Spotify: la compañía lanza su app de música en algunos países

La música siempre ha sido uno de los artes más populares, eso ha hecho que haya un enorme mercado alrededor de ella que ha ido evolucionando a medida que lo ha hecho la tecnología. Hoy en día son las plataformas de reproducción de música en streaming las que lideran este sector, y su mayor representante es Spotify, pero puede que sus días estén contados con la llegada de TikTok Music.

La llegada de TikTok en 2016 supuso un enorme cambio para todas las redes sociales, donde la imagen y el texto pasaron a tener un segundo plano, a favor de los vídeos en formato corto y vertical. De hecho, este diseño se ha impuesto en casi cualquier app que nos podamos encontrar, demostrando la enorme influencia que tiene actualmente la app china en nuestra sociedad.

Pero su influencia va más allá de las redes sociales y ha afectado de lleno también a la industria musical, la cual ha visto que hay mucho dinero en "lo viral" y como han denunciado muchos artistas, las discográficas les están pidiendo que hagan canciones para TikTok, pensando en que se popularicen con un baile que se invente algún influencer.

No obstante, la app propiedad de Bytedance también quiere hacer dinero, y a sabiendas de esto y como señala Techcrunch, ahora se quiere introducir también en el campo de aplicaciones de música por streaming, lo que supone un serio problema para Spotify, Amazon Music, Youtube o Apple Music por nombrar algunas.

Qué ofrece TikTok Music

Captura de pantalla Google Play

Como la mayoría de este tipo de apps, ofrece las mismas funciones con catálogos y bibliotecas musicales. No obstante, también han incluído una serie de funciones que otras (o por lo menos no todas) no tienen.

Esta app no solo te permite conectarte usando tu perfil de TikTok, sino que tiene un apartado específico para descubrir canciones que se han vuelto virales en la app. También dispone de una función similar a Shazam que permite identificar canciones e incluso puede buscar canciones introduciendo fragmentos de la letra.

Pero uno de los apartados que más llaman la atención es que el desplazamiento en la app es vertical, al igual que en su red social, uno de los aspectos clave para mantener a los usuarios conectados durante horas ya que el contenido nunca se acaba.

Por ahora tiene un ligero inconveniente

Una nueva opción para los consumidores siempre es motivo de celebración, sin embargo, por el momento TikTok tan solo ha lanzado esta app en Brasil e Indonesia, costando en el primer país mencionado 3,36 dólares al mes, lo mismo que cuesta Apple Music.

La compañía todavía no ha adelantado cuándo lo va a extender al resto del mundo, incluido España, por lo que todavía tendremos que esperar para poder probarla en nuestro país. Aunque quizás no haya que esperar tanto, porque, aunque no se pueda descargar todavía, ya aparece en la Play Store de Google.