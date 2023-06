¿Se puede saber si alguien mira si estoy en línea en Whatsapp?

WhatsApp nos ofrece una multitud de funciones y herramientas para mejorar y agilizar la comunicación entre sus usuarios, debido a que este es el acometido principal de la app de mensajería instantánea.

Entre las funciones de esta app para ayudar en la comunicación entre usuarios, una de las más destacadas es la de 'estar en línea', que como explicamos el otro día era el indicativo de que ese usuario está conectado y utilizando la app en ese momento.

Es cierto que a veces esto no es del todo fiable, no obstante, estar en línea indica que en ese momento estamos accesibles y por lo tanto podemos leer o escribir un mensaje a alguien. Sin embargo, esta herramienta también puede ser un arma de doble filo ya que en algunos casos se puede convertir en un elemento controlador.

Es por eso mismo que los usuarios tienen la opción de ajustar quién ve su estado en línea, eligiendo entre todos, mis contactos excepto (usuarios concretos), mis contactos, o nadie. Pero esto no se puede hacer a la inversa, y es que una pregunta muy frecuente es si se puede saber quién ha mirado si estoy en línea.

WhatsApp es una aplicación que dice enfocarse mucho en la privacidad de los usuarios, sus últimas actualizaciones defienden esto, por ello no se puede ver quién ha mirado si estoy en línea, o por lo menos no hay función propia de la app que lo permita.

Eso no quiere decir que no existan apps de terceros que te permitan hacer esto, no obstante, recuerda que al no ser oficiales pueden ser peligrosas y esconder algún tipo de malware o virus que infecte tu dispositivo. Algunas de estas apps que, si quieres descargar es bajo tu responsabilidad, pueden ser Perfil Tracker for WhatsApp en Android o WRevealer si eres usuarios de iPhone.

La única opción propia de WhatsApp

Es verdad que WhatsApp no te permite ver quién ha ido a comprobar si estas en línea, no obstante, gracias a otra de sus funciones puedes saber quiénes son las personas que te cotillean. En concreto se trata de la función de los estados, un apartado que te deja subir una foto a modo de historia de Instagram, que tan solo dura 24 horas.

La cosa es que WhatsApp sí que guarda y permite ver quién ha visto tu estado, por lo que sí por ejemplo quieres saber si tu ex te está ojeando el perfil, solo tienes que subir un nuevo estado y al final del día ver quien lo ha visto.

Cabe destacar que esto no tiene por qué indicar que esa persona esté atenta a cuando te conectas o no, ya que pueden ver tu estado por simple curiosidad, pero hay casos en que saber quién ve tu perfil te puede indicar si están vigilando tus movimientos en la app.