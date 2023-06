¿Por qué sale que estoy en línea en WhatsApp si no lo estoy?

WhatsApp se ha convertido en la principal forma en la que los españoles nos comunicaciones con nuestros amigos, familiares y hasta compañeros de trabajo, y esto entre los muchos motivos por lo que ocurre se debe a que es una plataforma gratuita que está repleta de funcionalidades y herramientas que mejoran las conversaciones.

Ya no es solo los mensajes, llamadas o videollamadas que nos permite hacer la app, sino que hay muchas otras funciones que nos ofrecen información relevante en la conversación, como pueden ser los ticks de que tu mensaje que saltan cuando ha llegado a su destinatario o cuando estos se ponen en azul que significa que la persona lo ha leído.

Otro de los indicativos que ofrece la app propiedad de Meta es el de "estar en línea", que básicamente significa que en ese momento estás conectado a la app ya sea contestando a un mensaje o cambiándote la foto de perfil. Sin embargo, varios usuarios han detectado un error en la app, ya que muchas veces aparecía que estaban conectados cuando en realidad en ese momento ya no lo estaban.

¿Por qué ocurre esto?

Este fallo, que en realidad no supone un problema grave más allá de que alguien se enfade contigo porque no le has contestado a su mensaje a pesar de que aparecías "en línea". A pesar de que la app se está actualizando constantemente, hay un error que no ha logrado corregir en todos estos años principalmente porque no deja de añadir nuevas funciones.

Y es que a pesar de que WhatsApp es una app de mensajería, hoy en día ofrece muchas más cosas y realiza muchas más acciones. Esto hace que haya ocasiones en las sin tener la app abierta en ese momento le aparezcamos a ciertos contactos como que estamos conectados cuando la realidad es que no lo estamos.

Esto ocurre porque a pesar de haber cerrado WhatsApp, la plataforma sigue funcionando, ya sea haciendo una copia de seguridad, enviando un mensaje o cualquiera de los múltiples servicios que ofrece la app.

Lo cierto es que el tiempo en el que aparece que estamos "en línea" aunque no lo estemos no suele superar los 30 segundos, aunque si tienes problemas de conexión el tiempo puede aumentar más. Esto tiene solución, y aunque sea sencilla, es probable que para no tener que hacerla cada vez que sales de WhatsApp prefieras convivir con estar "en línea" durante un rato más de lo que realmente estás.

Para acabar con este error, cuando salgas de la app solo debes ir a Ajustes, Aplicaciones, buscar WhatsApp y pulsar sobre la opción Forzar Cierre, de esta manera haces que se cierren todos los procesos.