Las cinco estafas vacacionales más comunes durante el verano: cómo evitarlas

Con la llegada del verano, nuestra mente está puesta en irnos a la playa y mientras esto es motivo de alegría, si no tienes cuidado este año tu viaje puede salir muy caro. Como te hemos contado otras veces, los ciberdelincuentes aprovechan cualquier ocasión para tratar de robarte y ahora, el peligro está en la reserva u organización de tus vacaciones.

Ya sea en la reserva de un hotel, el alquiler de un coche o el alquiler de un equipo multiaventura, los ciberdelincuentes esconden sus estafas detrás, y es que como señala ESET el número de ciberataques relacionados con la campaña estival ha aumentado más de un 35% en los últimos años.

El mejor remedio es la prevención, y para ello tienes que saber a qué te enfrentas, por eso hoy te contamos las cinco principales estafas durante el verano.

1. Vacaciones gratis

El sueño de todo el mundo es tener unas vacaciones totalmente pagadas, y mientras la IA puede ayudarte a conseguirlas en este caso, cuando de manera no solicitada recibes una invitación a un resort o casa con todo pagado, lo más probable es que se trate de una estafa.

Normalmente la trama consiste en que para poder conseguir este viaje, los estafadores te piden una cantidad de dinero en concepto de tasa o impuesto para poder recibir el premio, cuando en realidad solo se quedan con el dinero y tú no recibes nada.

2. Sitios web clonados

Suplantar o crear una página web falsa no es una tarea complicada para los ciberdelincuentes, por eso hay que tener mucho cuidado dónde nos metemos y que correos electrónicos o mensajes abrimos, ya que pueden parecer legítimos pero en realidad no lo son.

3. Billetes y paquetes vacacionales con grandes descuentos

Encontrar la oferta del verano es algo a que aspira todo el mundo, por ello los ciberdelincuentes juegan con promocionar enormes descuentos en las reservas, viajes o paquetes vacacionales. Puede ocurrir que luego los billetes del avión sean legítimos, pero el problema es que son adquiridos con tarjetas robadas o algo similar y al final quien paga el pato eres tú.

4. Supuestas ayudas a la gestión de documentos de viaje internacionales

En verano suele apetecer hacer un gran viaje, lo que muchas veces incluye ir al extranjero. Aprovechando esto, los estafadores pueden hacerse pasar por servicios de ayuda para gestionar y conseguir visados de viaje, pasaportes o permisos para cobrarte altas tarifas por documentos que pueden acabar siendo falsos o incluso para el simple hecho de robarte tus datos bancarios o personales.

5. Viviendas de alquiler falsas

Hoy en día la mayoría de los alquileres de casas vacacionales se hacen a través de internet, y al igual que no es muy complicado crear un perfil falso en una red social, tampoco lo es crear un anuncio de una casa que no existe en una de estas plataformas de reservas. Puede ocurrir que estas no existan, no se alquilen o que cuando llegues ya estén ocupadas, lo mejor siempre es reservar desde las webs especializadas y de confianza.