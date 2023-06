El curioso vídeo de la NASA que explica cómo está subiendo el nivel del mar desde 1993

El nivel del mar sube cada año, y aunque a la vista humana esto es imperceptible, esta es una realidad causada por el calentamiento global que los expertos llevan avisando durante décadas. Por ello, la NASA ha publicado un vídeo simulación que explica de una manera muy gráfica cómo ha subido el nivel del mar desde 1993 hasta la actualidad.

"A medida que el planeta se calienta y el hielo polar se derrite, el nivel medio global del mar aumenta", apunta la NASA. Por desgracia, el impacto del ser humano en la naturaleza es cada vez más obvio debido a que hemos construido un mundo donde explotamos los recursos naturales hasta su límite y no tenemos en cuenta el daño que estamos haciendo.

Los expertos llevan años avisando de estos peligros, y aunque el impacto de nuestras acciones se nota de manera paulatina eso no significa que no exista. El aumento de las temperaturas o la evolución del tiempo hacía que solo haya dos estaciones (verano e invierno) son de las más visibles, pero no las únicas del impacto del calentamiento global.

De hecho, uno de los aspectos más peligrosos es justo el aumento del nivel del mar, ya que a corto plazo parece no afectar y sin embargo, en cosa de 50 años fácilmente va a cubrir zonas que hasta ahora eran la playa o el paseo marítimo de tu ciudad o pueblo.

Con este vídeo la NASA está tratando de concienciar a la sociedad para que entienda que el mar está subiendo y tal vez no nosotros, pero las generaciones venideras sufrirán la consecuencia. El video simula la subida del mar visto a través de un ojo de buey donde se puede apreciar que ha aumentado en unos 10 u 11 centímetros.

La marca azul que se puede apreciar en la regla que aparece en la simulación es la marca las medidas exactas de los datos que se han ido recopilando desde 1993 gracias a un altímetro oceánico multimisión. Según señala la NASA, cuando se reproduce este vídeo en una pantalla 4K de 85 pulgadas, las marcas de medición que aparecen son precisas con la escala real, para 2.100 los cálculos están en que el mar aumente entre 30 y 122 centímetros más.