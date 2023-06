Si el PIN de tu tarjeta es uno de estos, es mejor que lo cambies cuanto antes

El PIN de tu tarjeta de crédito/débito es la contraseña que lo protege de que otras personas puedan utilizarlo y, sin embargo, es tan solo una combinación de cuatro dígitos y por lo tanto una clave muy sencilla de adivinar.

Es cierto que con el PIN de la tarjeta solo se pueden hacer compras físicas ya que para las online te piden más información, pero aun así en lo que se refiere a ciberseguridad las tarjetas tienen un nivel muy bajo.

Para que te hagas una idea, al ser solo 4 dígitos hay un total de tan solo 10.000 combinaciones distintas con las que los ciberdelincuentes pueden probar para robarte, y claro ir uno a uno sería demasiado pesado, pero ahora con la inteligencia artificial este proceso puede durar tan solo unos segundos.

Es por ello que un ex analista de datos de Facebook publicó un estudio que había realizado para descubrir cuáles eran los códigos PIN de las tarjetas más utilizados, aunque el método no es del todo exacto, debido a que usó datos de contraseñas filtradas de tan solo cuatro dígitos y no de códigos PIN.

Aun así, esta investigación nos puede dar una idea a "grosso modo" de los PIN, y los resultados son preocupantes, ya que se descubrió que casi el 11% de los 3,4 millones de contraseñas seleccionadas son la combinación '1234'. Aunque este no es el único dato aterrador, y es que más de una de cada cuatro claves de tarjeta de crédito podría adivinarse probando con 20 combinaciones distintas.

Las 10 combinaciones más comunes

Como decíamos antes, el PIN de tarjeta más común es el mítico '1234', seguido de '1111', '0000', '1212', '7777', '1004', '2000', '4444', '2222', y '6969'. Como se puede observar la repetición de números no es una buena medida de protección, pero no es tarea fácil encontrar uno que sea super seguro ya que si eliges un cumpleaños tan solo hay 12 formas en las que el PIN puede terminar, por ejemplo.

Lo mejor es siempre usar combinaciones totalmente aleatorias, por ejemplo, el PIN más complicado de adivinar, hasta este momento, era el de '8068'. Como decíamos, si vas a cambiar tu PIN de la tarjeta, es recomendable que te alejes de los patrones obvios, no uses números repetidos y por supuesto nunca digas tu PIN a nadie, ni siquiera cuando digan ser tu banco, ya que es bastante probable que se trate de una estafa.