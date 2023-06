Este es el nuevo negocio de Netflix que despierta el rencor de los usuarios

Netflix quiere mantenerse en la cresta de la ola. Pese a dejar de permitir las cuentas compartidas y su consecuente pérdida de usuarios, la compañía está tratando de llamar la atención del público con grandes estrenos y otras acciones. Esta semana se ha conocido que la plataforma de streaming se promocionará a través de un restaurante propio.

Este establecimiento se abrirá de forma temporal y colaborará con famosos chefs que acudirán a las cocinas de Los Ángeles (Estados Unidos). "Ahora, por primera vez, podrán saborear los shows que conocen y les gustan a través de este restaurante pop-up por tiempo limitado", explicó la compañía.

El proyecto lleva el nombre de Netflix Bites, en español Bocados de Netflix, y abrirá el próximo 30 de junio. El menú estará basado en los platos que salen en sus producciones culinarias y los harán grandes chefs. La web permite ya las reservas, aunque se desconoce la carta y los precios.

Esta noticia no ha sido recibida con las expectativas esperadas por Netflix, ya que los usuarios lo han utilizado como baza para reprocharles los cambios en la política de compartir contraseñas y cancelar algunas series. Las críticas han ido acompañadas del ingenio de los usuarios. Así, un perfil publicaba la noticia con el siguiente mensaje irónico: "Tristemente no podrás compartir una mesa".

sadly you can't share a table there https://t.co/iT2XVtoLMD