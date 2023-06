Qué hacer si el lector de huellas no funciona en Android

A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las medidas de ciberseguridad, y mientras las contraseñas siguen siendo uno de los principales escudos de protección los datos biométricos se han asentado poco a poco como una opción común para proteger nuestros dispositivos.

El más común en los smartphones es el lector de huellas dactilares, aunque poco a poco los teléfonos van añadiendo más opciones como el reconocimiento facial. Pero en el caso de hoy nos vamos a centrar en el lector de huellas, las posibles causas de que este no funcione y sus correspondientes soluciones.

Como decíamos antes hay varios motivos por los que tu smartphone ha dejado de reconocer tu huella dactilar y no te permite desbloquear el dispositivo, algunas de ellas tienen una solución rápida y gratuita, mientras que si ocurre debido a otras quizás tengas que visitar a un experto para solucionarlas.

En primer lugar si tu móvil no reconoce tu dedo esto puede ser porque no lo estás colocando como debes o lo estás quitando antes de que el sistema pueda leer la huella y la identifique como la del dueño del teléfono. Aquí lo único que tienes que hacer es colocar bien el dedo, siendo preciso y paciente.

Otro de los motivos por los que te puede surgir este problema es la suciedad, ya sea porque tienes la pantalla sucia o por que tengas el dedo manchado o impregnado de algo que imposibilita la lectura correcta de la huella, aquí como es lógico lo único que tienes que hacer es limpiarlo.

Este problema también puede ocurrir si acabas de cambiar el protector de pantalla, ya que, si no es de muy buena calidad, no sea compatible o que sea demasiado grueso, puede que esté impidiendo al lector de huellas leer correctamente la tuya, lo que tienes que hacer es quitarlo.

De nuevo la culpa no tiene por qué ser tuya, y es que como cualquier dispositivo o servicio este se puede romper por lo que cabe la posibilidad de que si tu teléfono no lee la huella dactilar esto se deba a que está estropeado, para arreglarlo, a no ser que tengas conocimientos informáticos es recomendable que lo lleves a una tienda de reparación.

Por último, si ya has comprobado todas las opciones anteriores y no es ninguna de estas, también cabe la posibilidad de que simplemente tu teléfono haya olvidado tu huella dactilar por algún motivo, lo que tienes que hacer es o bien restaurar los datos de fábrica o directamente añadir de nuevo tu huella, yendo a Ajustes, Datos Biométricos y seguridad y pulsar en Huellas dactilares.