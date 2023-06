El 88% de los españoles propone regular la Inteligencia Artificial Generativa

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) necesita una regulación específica, según destaca un informe de la consultora estratégica Boston Consulting Group (BCG), realizada entre 12.800 empleados y directivos. El porcentaje medio de profesionales que reclama reglas concretas a la IAG alcanza el 80% en un total de 18 países, entre los que destaca India (89%) y España (88%) como los mercados más partidarios de este tipo de legislaciones. Los países más laxos y complacientes en este sentido son los japoneses, alemanes y estadounidenses, con porcentajes del 64%, 73% y 74%, respectivamente.

El estudio titulado AI at Work: 'What People Are Saying' (La Inteligencia artificial en el trabajo: Lo que dice la gente) señala que el fenómeno tecnológico provoca "optimismo" en poco más de la mitad de los profesionales sondeados (apenas el 52%), si bien este sentimiento favorable cambia de forma considerable en función de la antigüedad y el país.

En concreto, los más jóvenes miran con el gesto torcido este tipo de desarrollos, especialmente por el posible impacto en los puestos de trabajo. Ante esta tendencia del mercado, BCG ha puesto en marcha el denominado Centro de IA Generativa Responsable, con el objetivo de "apoyar a nuestros clientes y socios a medida que aprovechan y construyen soluciones impulsadas por IA de próxima generación para impulsar el impacto positivo y la ventaja competitiva, al tiempo que informan sobre nuevas formas de trabajar, mejorar el talento, la gestión del cambio y la cultura", según explica Nicolas De Bellefonds, líder global de IA y Software en BCG X, la unidad de construcción y diseño tecnológico de la multinacional estadounidense.

Llorenç Mitjavila, socio responsable de Tecnología y Digitalización en Iberia y Sudamérica de BCG, considera que "España sigue siendo uno de los países donde la IA tiene más aceptación y es percibida con un mayor optimismo por parte de empleados y directivos, claramente por encima de la media europea", comenta. "Sin embargo, sigue habiendo preocupación por asegurar su uso responsable. La irrupción de la IA generativa en 2022 no hace más que incrementar la necesidad de aplicar criterios de IA responsable en todos los frentes", indica el mismo directivo, quien también apunta que "un 44% de los encuestados en España teme por la existencia de su puesto de trabajo, y un 80% considera que su día a día se verá modificado de forma significativa".

En el mismo informe, al que ha tenido acceso elEconomista.es, se aprecia que los líderes sénior son usuarios más frecuentes de IA generativa, y también son los más entusiastas (62%) y menos preocupados que los empleados de primera línea, apenas el 42%. La mayoría de los directivos (80%) afirma que utiliza herramientas de IA generativa con regularidad, frente a solo el 20% de los empleados de primera línea. En el ámbito europeo, el 72,2% de los encuestados cree que los beneficios de la IA generativa superan a los riesgos y tres de cada cuatro profesionales consideran probable que su trabajo se vea transformado por la Inteligencia Artificial.