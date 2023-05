Facebook se enfrenta a la mayor multa que jamás ha impuesto la UE: este es el motivo

Como cada vez pasamos y hacemos más cosas en internet y desde las redes sociales, hemos visto que en los últimos años los gobiernos y autoridades han ido estableciendo una serie de leyes y normativas que tienen como objetivo principal proteger al usuario y su privacidad. Y cuando alguna compañía saca un poco los pies del tiesto y ponen en peligro a estos con sus malas prácticas, los reguladores no tardan en reprimirles, y el último en sufrir las consecuencias ha sido Meta.

Sin duda Europa ha dado un paso al frente en materias de regulación a las grandes compañías tecnológicas, siendo la Comisión de Protección de Datos de Irlanda quien actúa como guardián del viejo continente y quien se encarga sobre todo de imponer sanciones a las "big tech".

En estos últimos años Google, Amazon, Microsoft y Meta han sufrido las consecuencias de no respetar las normativas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) con multas millonarias, pero según informan desde Bloomberg, la compañía de Mark Zuckerberg se enfrenta a la mayor sanción impuesta en la historia de la Unión Europea.

Actualmente este récord lo posee Amazon quien en 2021 fue multada con 746 millones de euros debido a su incorrecta gestión y tratamiento de los datos de los usuarios europeos, pero según fuentes cercanas, Meta se enfrenta a una sanción todavía mayor, aunque todavía no se sabe la cantidad exacta.

¿Por qué multan a Meta?

Esta millonaria multa a la que se va a enfrentar Meta se debe a las acciones de Facebook, por lo que esto no afecta a sus otros servicios como Instagram o WhatsApp. Lo cierto que el motivo de la sanción no es nuevo, sino que se debe al incumplimiento de la normativa en 2020, cuando la UE avisó a la compañía de que no podía enviar los datos de usuarios europeos a EEUU por temor a que las medidas de protección no eran las suficientes para los estándares de la RGPD.

El problema fue los jueces de la UE no aprobaron las medidas que pedían los reguladores, lo que hizo que Facebook y muchas otras empresas encontraran un vacío legal en lo que se refiere al flujo de datos transatlánticos.

Y mientras Irlanda impuso un orden preliminar a Facebook para que dejara de hacerlo, esto no ocurrió, y ahora se ha iniciado un proceso para poner una millonaria multa que, a expensas de saber la cantidad, parece que va a ser la más grande de la historia de la UE. Meta podrá recurrir esta sanción, pero no tienes las de ganar ya que ya amenazaron a la compañía con obligarles a abandonar su actividad en la UE.