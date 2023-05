¿WhatsApp nos escucha? Descubren un error que permite al micrófono funcionar en segundo plano

En las últimas semanas son varios los usuarios de WhatsApp en Android que denuncian haber descubierto un error en la aplicación que permite al micrófono funcionar en segundo plano, y como resultado la plataforma está recopilando todas las conversaciones y sonidos de su alrededor, vulnerando seriamente los estándares de privacidad y seguridad de tanto la app como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

WhatsApp es una de las apps más utilizadas en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios registrados, este servicio se encuentra prácticamente en cualquier smartphone por lo que cualquier vulnerabilidad o error, tiene un gran impacto dentro de nuestra sociedad.

Por ello cuando un ingeniero de Twitter salió a denunciar que había descubierto que la app le había estado espiando en segundo plano, la popularidad de WhatsApp se puso en entredicho. La compañía propiedad de Meta siempre está tratando de demostrar que su app es la más segura, y de hecho en todas las últimas actualizaciones han incluido medidas de ciberseguridad.

Sin embargo, este error les puede causar muy caro, ya que al parecer hay un error en los permisos del micrófono que hace que funcione en segundo plano y escuche todo a su alrededor. Las críticas no han tardado en llegar e incluso el propio Elon Musk está tratando de boicotear a la compañía, diciendo que "no nos podemos fiar de WhatsApp", aunque lo cierto es que no estamos seguros si lo dice porque teme por su privacidad o porque pretende debilitar a sus rivales.

Users have full control over their mic settings



Once granted permission, WhatsApp only accesses the mic when a user is making a call or recording a voice note or video - and even then, these communications are protected by end-to-end encryption so WhatsApp cannot hear them — WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023

Por su parte, WhatsApp se ha defendido alegando que se trata de un problema de Android en el que el sistema malinterpreta la información que recibe en su panel de seguridad, lo que lo hace recopilar el audio cuando la app no está en funcionamiento. En otras palabras, la compañía propiedad de otras apps como Facebook o Instagram está echando la culpa a Google, y dice que ya les ha pedido que investiguen el caso.

A su vez, WhatsApp ha querido recalcar que en su app el usuario es quien tiene el control sobre el micrófono y que puede configurar sus preferencias para que este solo funcione al grabar notas de voz o vídeos, además de recordar que toda la información está protegida con cifrado de extremo a extremo.

Sea como sea, lo único que sabemos con certeza es que WhatsApp ha estado recopilando audios en segundo plano, al parecer este problema está ocurriendo en teléfonos de Android, pero no se sabe si ha afectado a todos.

No hay una solución completa para este error que los usuarios podamos hacer, ya que lo único que puede evitar la escucha es apagar el micrófono en WhatsApp, pero esto hará que nos puedas usar todas las funciones de la app, como los audios.