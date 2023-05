El motivo por el que han multado al Mobile World Congress: lo llevaban haciendo varios años

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 200.000 euros a los organizadores del Mobile World Congress (MWC), a la GSMA, por incumplir con Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) durante varios años que han celebrado el evento.

La asociación GSM es una patronal que trabaja a nivel mundial en el sector de las telecomunicaciones y entre otros eventos que organiza, se encuentra una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, el Mobile World Congress que se lleva celebrando en Barcelona desde el 2006.

Fue la semana pasada cuando la AEPD anunció la sanción de 200.000 euros a GSMA después de que una asistente al evento de este año denunciara malas prácticas por parte de los organizadores. Al parecer todo comenzó en 2021, cuando los organizadores instalaron un sistema de reconocimiento facial para poder acceder al recinto donde ocurrían las presentaciones.

Desde entonces, el MWC ha instalado este sistema en las siguientes ediciones, sin embargo, en ninguno de los años que han hecho esto GSMA ha realizado un informe de evaluación de impacto, que es uno de los requerimientos del RGPD.

Por fin alguien les plantó cara

Lo sorprendente es que hayan pasado ya tres ediciones desde que instalaron este sistema, pero no ha sido hasta ahora que la GSMA ha sido sancionada, gracias a que una de las ponentes invitadas al MCW 2023 denunció la situación.

Anastasia Dedyukhina, se disponía a registrarse para poder acudir de manera presencial al evento celebrado entre el 27 de febrero al 2 de marzo, cuando de repente descubrió que tenía que subir su pasaporte a la web del MCW para poder ir.

Esto le resultó extraño, ya que no comprendía porqué una empresa privada requería sus documentos oficiales cuando para nada eran pertinentes para lo que iba a hacer. Por su parte los organizadores incluso llegaron a alegar que eran los Mossos d'Esquadra quienes lo exigían, además de decir que el registro mediante datos biométricos era algo opcional, cuando obviamente no lo era.

Finalmente, Dedyukhina decidió no asistir presencialmente al evento con tal de no entregar sus datos personales cuando no era necesario. "Mucha gente todavía no entiende que si una empresa tiene datos sobre ti, puede usarlos para predecir cómo te comportarás en línea y así tratar de influir en tu conducta para hacerte más predecible, más estándar" concluyó.

Es importante ser consciente de que los ciudadanos tenemos derechos también en el mundo virtual, y que las empresas no pueden anteponerlos frente a sus intereses comerciales, este ha sido un buen toque de atención para GSMA y el MCW, donde esperemos que no vuelva a ocurrir algo similar de cara al futuro.