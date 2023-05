Bit2Me lanza una herramienta gratuita para declarar las operaciones con criptomonedas

Bit2Me, la firma de activos digitales líder del mercado español, ha lanzado Bit2Me Tax, la herramienta con la que quiere facilitar a sus usuarios el hecho de tener que declarar los movimientos en criptomonedas dentro de la Declaración de la Renta de 2022, cuyo plazo finaliza el 30 de junio

La herramienta, que ha tenido una gran acogida entre los usuarios de Bit2Me, genera un informe fiscal con una hoja resumen, una visión general de valores en cartera y cambios en dicha cartera, resúmenes de transacciones y extractos, notas explicativas y asistencia para completar el formulario de la Declaración de la Renta. Todo ello, según explican desde la compañía, sin ningún coste para el usuario, de manera rápida e intuitiva.

Bit2Me Tax actualmente está disponible como tal en España, pero desde la compañía indican que, próximamente, también los usuarios de Austria, Alemania, República Checa y Francia podrán descargarse el informe fiscal, aplicando la normativa de cada país y enseñando a rellenar las casillas correspondientes con sus modelos tributarios.

Además, Bit2Me, para poder ofrecer el servicio a cualquier usuario de su plataforma sin importar su país de residencia, va a habilitar una opción de informes FIFO (First In, First Out) con todos los movimientos de transacciones de los usuarios para presentarlo en cualquier Hacienda de cualquier país.

En palabras de Leif Ferreira, CEO y cofundador de Bit2Me, "nuestro objetivo siempre ha sido facilitar el uso de las criptomonedas a cuanta más gente mejor y, en este caso, también nos preocupamos de allanar el camino a nuestros usuarios para que puedan cumplir con las obligaciones de la Renta. Y muestra de ello es la gran acogida que este servicio ha tenido entre nuestra comunidad".

Además del informe fiscal, desde Bit2Me Tax los usuarios también pueden recibir asistencia profesional de expertos cualificados para resolver todas las dudas y presentar la Declaración de la Renta.

Por ahora, el nuevo servicio de Bit2Me Tax es compatible con las cuentas de los usuarios en la plataforma Bit2Me, aunque, para aumentar las funcionalidades del servicio, se convertirá en interoperable con otras plataformas para próximos ejercicios fiscales.

¿Cómo se deben declarar las criptomonedas?

En las consultas realizadas a la Agencia Tributaria se determina que hay que tributar cuando hay un cambio entre criptomonedas que los usuarios tengan en su wallet, una permuta, incluso si no se ha pasado a dinero fiducidiario.

Desde Bit2Me ponen este ejemplo: si se compró un Bitcoin por 10.000 euros y a las pocas semanas lo cambió íntegramente por 100 ETH, y en dicho momento el Bitcoin ya no vale 10.000 euros, sino 11.000 euros, habría que declarar esa ganancia patrimonial de 1.000 euros en la Declaración de la Renta.

Sin embargo, si el usuario únicamente mantiene sus criptomonedas y no hace ningún movimiento durante el año, o si únicamente ha comprado criptomonedas y no ha vendido, no hace falta incluirlo en la Declaración de la Renta.

No obstante, si durante 2022 se vendieron criptomonedas y se ha producido un incremento patrimonial (se venden por más valor del que se compraron), entonces sí que había que incluirlo en la Declaración de la Renta.