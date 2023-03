Bit2Me nombra a Koh Onozawa Martínez co-CEO para reforzar su crecimiento y presencia global

Bit2Me, la firma de activos digitales líder del mercado español, participada por Telefónica e Inveready Venture Capital, el fondo de mayor retorno del mercado español, ha nombrado a Koh Onozawa Martínez co-CEO de la compañía. De este modo, Onozawa se incorpora al Consejo de Administración, uniéndose al cofundador, CEO y Presidente del Consejo, Leif Ferreira, que seguirá ejerciendo como tal.

Koh Onozawa Martínez es un emprendedor de Web3/tecnología, asesor e inversor de algunas de las principales startups respaldadas por capital riesgo de todo el mundo, principalmente en Europa y EEUU. A una edad muy temprana, fue incluido en la primera lista Forbes 30 under 30 Asia en 2016 y finalista de EY Ernst & Young Young Entrepreneur of the Year en 2015. En su trayectoria, Onozawa ha lanzado startups en Asia, Estados Unidos y Europa y es venture partner de varios fondos con sede en Silicon Valley.

La incorporación de Onozawa como co-CEO aportará a la empresa agilidad y efectividad para crecer y ratificar su liderazgo en Europa y LATAM en la industria Web3. Así mismo, reforzará la nueva línea de negocio de la compañía, centrada en ofrecer infraestructura tecnológica Web3 y blockchain a terceros a través de Bit2Me Crypto Api (wallet-as-a-service), y Bit2me Innovation Solutions, bajo la seguridad, las ventajas y el know-how de una empresa como Bit2Me pionera en el sector desde 2014 y con su token nativo, el B2M, operativo desde 2021.

Por su parte, Leif Ferreira, continuará contribuyendo al crecimiento y consolidación de Bit2Me con su sólida experiencia en la creación y lanzamiento de productos, además de su profundo conocimiento del mercado iberoamericano, que han convertido a Bit2Me en un player fundamental tanto en España, Portugal como en varios países de Latinoamérica.

Según Ferreira, "Koh, Andrei, Pablo y yo llevamos varios años colaborando estrechamente en lo que es una relación muy especial y altamente profesional: todos hemos aprendido a sacar lo mejor de cada uno y siempre hemos antepuesto el interés de Bit2Me. Hemos desarrollado una gran confianza y respeto mutuo a través de nuestros éxitos y fracasos colectivos".

En palabras de Koh, "para mí es un reto que asumo con ilusión, mayor responsabilidad y bajo la confianza de Leif, Andrei, Pablo, el board of directors, y de toda la compañía. Vamos a convertir a Bit2Me en uno de los players más grandes en la industria con distintas líneas de negocio. En educación, introduciremos innovaciones y reforzaremos alianzas para ayudar a millones de personas a conseguir una salida laboral con Web3MBA y Bit2Me Academy. En adopción, vamos a dominar el mercado hispano prestando los mejores productos y servicios para diferentes tipos de usuarios junto con nuestros socios estratégicos como Telefónica. Creemos 100% que los activos digitales y la tokenización de activos reales formarán parte muy activa del futuro sistema financiero y económico, y ahí Bit2Me está y estará estratégicamente posicionado para lograr esos objetivos".

Para Andrei Manuel, co-fundador y COO de la compañía, "Koh ha sido una parte fundamental de Bit2Me desde los primeros días de la compañía y nos ha ayudado a lograr grandes éxitos y crecimiento en múltiples áreas de la compañía".