Más de 620.000 dispositivos están infectados con un troyano propagado en varias apps de edición de fotos

Una nueva investigación ha descubierto que hay más de 620.000 dispositivos infectados con un troyano de suscripción que estaba ocultamente integrado dentro de varias apps de edición de fotos que se podían descargar de manera gratuita en la Play Store de Google.

Los virus troyanos, son haciendo alusión al famoso caballo de Troya, un tipo de malware que se esconde tras la apariencia de una app o servicio legítimo, pero que cuando se ejecuta le permite al ciberdelincuente infectar un dispositivo.

En el caso de hoy se trata de un troyano de suscripción, y hace que los dispositivos afectados se suscriban a membresías de pago y otros servicios que requieren suscripción sin que el usuario sea consciente. Y es que tal y como ha descubierto el equipo de Kaspersky, hay más de 620.000 dispositivos, principalmente smartphones, infectados con el troyano Fleckpe.

Al parecer este malware estaba activo desde 2022 y se encontraba presente en varias apps de edición de fotografía, de filtros y de edición de fondos de pantalla. Los investigadores han descubierto hasta 11 apps afectadas entre las que podemos encontrar Beauty Slimming Photo Editor, Photo Effect Editor, Gif Camera Editor Pro, Night Cam Rea Pro, Microclip Video Editor, Toolbox Photo Editor, H4KS Wallpaper y Beauty Camera Plus Photo Editor.

Todas ellas se podían encontrar en la tienda de aplicaciones de Google, Play Store, aunque tal y como aseguran en el momento en el que se descubrió y se notificó de lo ocurrido, todas estas apps fueron eliminadas. Los investigadores recuerdan que dicho troyano se podría haber propagado a otras que todavía no han sido descubiertas.

Cómo saber si estoy infectado y cómo actuar

En el caso de que alguno de tus dispositivos sea uno de los infectados, lo primero que tendrás que comprobar es si tienes o si alguna vez has instalado alguna de las apps mencionadas anteriormente. De la misma manera, puede que descargases otra app infectada con este troyano y que no aparece en la lista, por lo que acude a tu banco y comprueba si tienes cobros de alguna suscripción que no hayas contratado tú.

En el caso de que tu equipo esté infectado, lo primero que tendrás que hacer es eliminar la app en la que está escondido, si no estamos seguros de donde está o de si hemos eliminado todas las amenazas, lo mejor es descargar un antivirus, existen versiones tanto gratuitas como de pago, y son siempre la mejor forma de acabar con este problema.