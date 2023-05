Crear ChatGPT no es para nada beneficioso: OpenAI perdió más de 540 millones en 2022

Sería de esperar que los propietarios de la tecnología más de moda del mundo, aquella que todo el mundo conoce y utiliza, y aquella de la que no se deja de hablar, sería el sueño de cualquiera y es que como hemos visto las principales compañías tecnológicas están compitiendo por posicionar su Inteligencia Artificial, no obstante, después de ver los resultados de OpenAI, tal vez no sea tan beneficioso tener el servicio más utilizado.

Desde que se lanzó, no hay ni un solo día en el que el nombre de ChatGPT no se haya pronunciado, y es que en cuestión de meses, tenemos la IA hasta en la sopa. La cantidad de usos que se le da a esta tecnología es incalculable y cada vez son más y más personas las que la usan para tanto su trabajo como su entretenimiento.

Y mientras asumimos que la enorme aceptación se tiene que traducir en millones y millones en ingresos, la información a la que ha tenido acceso The Information muestra lo contrario. Fue hace unas semanas cuando descubrimos los enormes costes diarios que tenía ChatGPT, se calculaba que dicha tecnología suponía un gasto de unos 700.000 dólares al día para OpenAI.

Esta suma era muy alta, pero teniendo en cuenta que millones de usuarios de todo el mundo se conectaban cada día, nos imaginábamos que la compañía los recuperaba por algún otro lado. Sin embargo, personas conocedoras de las cuentas de OpenAI han reconocido al medio mencionado anteriormente que 2022 no ha sido un buen año para la empresa, es cierto que han lanzado al público su producto, y que en términos de popularidad ha sido un éxito.

Pero lo que no han conseguido es monetizar dicho éxito, ya que las pérdidas del año pasado suman más de 540 millones de dólares. Al igual que con el gasto diario, estas cifras se deben a la enorme cantidad de energía y recursos que requiere esta IA para poder operar.

Es cierto que OpenAI ha contado con enormes inversiones, como la de 100 millones de Microsoft, pero aun así no consigue despegar, aunque dicho esto, la compañía parece tranquila y aspira a que de ahora en adelante puedan revertir la situación.

Sam Altman (CEO de la empresa) está seguro de ello, ya que según él ChatGPT "va a ser la startup con más capital de la historia de Silicon Valley". En un informa privado al que también han tenido acceso, se dice que la compañía aspira a recaudar más de 200 millones de dólares de cara a 2023 antes de alcanzar los 1.000 millones para 2024.

Viendo la penetración que ha tenido esta IA en nuestra sociedad es de esperar que OpenAI consiga alcanzar las cifras a las que aspira, o por lo menos comenzar a tener beneficios una vez que se asiente totalmente, al igual que cuando consigan desarrollar su chip de IA, Athena, también lograrán recortar gastos en otras áreas.