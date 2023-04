Por qué la aplicación Waze me sugiere rutas más largas y cómo solucionarlo

Waze, la aplicación de navegación asistida por GPS, es una de las preferidas por los conductores, en muchas ocasiones incluso por delante de Google Maps.

Esta aplicación posee virtudes de sobra conocidas, principalmente basadas en la interacción entre sus usuarios. De esta forma, los conductores pueden informarse unos a otros sobre diferente problemas y circunstancias que afectan al tráfico, como cortes, o accidentes.

Tanto Waze como el resto de aplicaciones se actualizan periódicamente para subsanar errores e incorporar nuevas funciones, todo con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario. Sin embargo, en muchas ocasiones estas mejoras no son aprovechadas por los usuarios menos hábiles con los dispositivos móviles, sobre todo cuando no vienen acompañadas de su notificación o de la pedagogía pertinente.

En este sentido, Waze incorpora desde hace años la posibilidad de trazar rutas teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad que cada vehículo puede tener en función de su nivel de emisiones contaminantes, cada vez más presentes en las grandes ciudades. Es decir, Waze es capaz de tener en cuenta las diferentes Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que afectan a cada ruta y esquivarlas en caso de que nuestro vehículo no pueda circular a través de ella.

Sin embargo, configurar esta función no es tan intuitivo como pudiera parecer. Si no se configura, la aplicación entenderá, por defecto, que a nuestro vehículo le afectan todas las restricciones posibles a su paso, al no contar con ningún distintivo o etiqueta ambiental. Por esta razón, muchos usuarios habrán visto cómo la aplicación esquiva cualquier tipo de zona restringida y traza rutas muchísimo más largas (tanto en cuanto a tiempo como a distancia).

Cómo solucionar este problema

Si en su día no configuraste esta característica, si has comenzado a utilizar esta aplicación hace relativamente poco tiempo y no te ha dado la opción de configurarla, o si, en definitiva, tienes este problema, la solución es bastante sencilla.

En primer lugar, debemos desplegar el menú lateral izquierdo. Para ello, basta con seleccionar el letrero 'My Waze', ubicado en la barra horizontal de la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, en la esquina superior izquierda aparecerá el menú de configuración, representado por la clásica tuerca de ajustes.

Dentro de los ajustes, debemos adentrarnos en la opción 'Pases de peaje y VAO', en la categoría 'Preferencias de conducción'. Como verás, Aquí aparece un listado de 'Pases locales', entre los que figuran los nombres de distintos municipios. También, aparecerán las etiquetas B, C, ECO o 0 Emisiones. Básicamente, lo que habrá que hacer es seleccionar la etiqueta de la que dispongamos, para añadirlos a la categoría 'Tus pases'. De esta forma, la aplicación diseñará las rutas teniendo en cuenta las restricciones diseñadas para nuestra etiqueta ambiental.

Del mismo modo, puede darse la circunstancia de que tengamos acceso a una determinada zona restringida, por ejemplo por un permiso de trabajo o residencia. En este caso, también habrá que añadir a 'Tus pases' la zona restringida correspondiente.